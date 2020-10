Ardanowski: łajdactwem przedstawianie rolników jako barbarzyńców, lobby czy mafię

– Moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko z moim stanowiskiem odnośnie ustawy o ochronie zwierząt, której nie akceptuję. Uważam, że wywoła bardzo negatywne konsekwencje dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa – oświadczył minister rolnictwa.

- Dla mnie polityka to jest – jak mawiał Arystoteles - "mądra troska o wspólne dobro". Ja odpowiadam za sprawy rolnictwa. Dlatego absolutnie naturalne jest to, że występuję w imieniu rolników. I muszę – to nie jest kwestia mojej woli – informować kierownictwo mojej partii o skutkach, jakie mogą przynieść różne rozwiązania prawne. Skutkach, które mogą być dla rolnictwa bardzo trudne, choćby w kontekście eksportu. A jedyną formą rozwoju polskiego rolnictwa może być zwiększenie hodowli zwierząt na mięso – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Komentując tzw. "piątkę dla zwierząt" minister podkreślił: "wywoła poważne konsekwencje. Natomiast jest łajdactwem przedstawianie rolników jako barbarzyńców, lobby czy mafię".