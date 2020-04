Ardanowski: Polska może zaspokoić zapotrzebowanie ZEA na mięso

Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał telefonicznie z minister stanu ds. bezpieczeństwa żywnościowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Mariam bint Muhammed Saeed Hareb Almheiri.

Omawiane były przede wszystkim możliwości intensyfikacji współpracy handlowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie w dużej mierze uzależnione są od importu produktów rolno-spożywczych i zainteresowane są zwiększeniem strategicznych rezerw żywności.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że Polska, jako znaczący producent żywności, pomimo pandemii COVID-19, dysponuje nadwyżkami mocy produkcyjnych i może w istotnym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie ZEA. Do najbardziej perspektywicznych produktów należy zaliczyć chłodzone i mrożone mięso wołowe oraz drób.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z priorytetowych krajów w promocji polskiego sektora rolno-spożywczego, z uwagi na stałe zainteresowanie przedsiębiorców tego sektora ekspansją w krajach Zatoki. Wartość eksportu nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału tego kraju, a obecna sytuacja na światowych rynkach rolnych wydaje się szansą na intensyfikację współpracy handlowej polskiej branży rolno-spożywczej z emirackimi partnerami.

W 2019 r. łączna wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do ZEA wyniosła blisko 71,2 mln EUR i wzrosła o około 24% w stosunku do 2018 r. Głównymi towarami eksportowanymi do ZEA w ubiegłym roku były: przetwory spożywcze z mąki, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao. Istotną pozycją eksportową były również jabłka.

Wszelkie informacje o zapotrzebowaniu rynku ZEA na polskie artykuły rolno-spożywcze są na bieżąco aktualizowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce „Możliwości eksportowe”.