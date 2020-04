Artur Węgłowski, Goodvalley: Jesteśmy dobrze zabezpieczeni przed obecnym ryzykiem

1 lutego 2020 r. Artur Węgłowski objął stanowisko dyrektora sprzedaży w firmie Goodvalley. Do branży wieprzowej przechodzi z Farmio, gdzie od 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od 2014 r. także dyrektora zarządzającego. Wcześniej Węgłowski pracował m.in. w Raisio Polska jako national sales manager, był także dyrektorem sprzedaży i wiceprezesem zarządu Agros Novy.

Artur Węgłowski wskazuje, że obecnie krajowa sytuacja w segmencie jaj kurzych jest stabilna.

- Odnotowano nawet ostatnio wzrost eksportu do Europy Zachodniej, który najprawdopodobniej przełoży się na wzrosty cen jaj dla konsumentów w Polsce. Natomiast sytuacja w segmencie mięsa drobiowego pozostawia wiele do życzenia. Ponad 40 proc. krajowej produkcji eksportowano, z czego 85 proc. produktów trafiało na rynki Europy Zachodniej, m.in. do sektora foodservice. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem eksport bardzo mocno wyhamował. Duża część produkcji drobiu zostaje na rynku krajowym powodując gigantyczną nadpodaż, a w konsekwencji spadek cen w całym łańcuchu produkcyjno-sprzedażowym – komentuje.

W ocenie Węgłowskiego w obecnej sytuacji producenci, którzy współpracują z sieciami detalicznymi są w lepszej pozycji, gdyż w tym segmencie sprzedaż jest stabilna. Węgłowski dodaje, że jednym z jego ostatnich działań w Farmio było podpisanie kontraktu na dostawy mięsa drobiowego do Biedronki.

Nowy dyrektor sprzedaży Goodvalley przyznaje, że spółka jest dobrze zabezpieczona przed ryzykiem, jakie występuje obecnie na rynku.

- Firma od lat ma bardzo wysokie normy kontrolne i sanitarne spowodowane zagrożeniem ze strony ASF. Tak więc dostosowanie się do obecnych zaleceń nie było dla nas wyzwaniem. Część naszych pracowników biurowych działa w ramach home office, a w zakładach produkcji praktycznie nie pracują cudzoziemcy, co zmniejsza ryzyko przywiezienia choroby zza granicy – dodaje.

Węgłowski podkreśla, że całość produkcji Goodvalley odbywa się w systemie „od pola do stołu”.

- Oznacza to, że jesteśmy samowystarczalni w zakresie produkcji i wyżywienia trzody. Posiadamy własne uprawy zbóż, wytwórnie pasz, hodowle, biogazownie, ubój i przetwórstwo. Jako jedyni producenci mięsa wieprzowego w Polsce mamy ministerialny znak "Produkt Polski" ze względu na własną produkcję warchlaków – tłumaczy.