ASF: Kolejne ognisko u odstrzelonego dzika na Lubelszczyźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim zawiadomił o stwierdzeniu w czwartek ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Jankowa (gmina Opole Lubelskie).

Autor: PAP

Data: 30-09-2021, 15:26

Jak poinformował w czwartek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim Mariusz Zalewski, dzik, który został odstrzelony w Jankowej, był ogniskiem ASF.

"To był dzik odstrzelony przez myśliwych. W wyniku badania u dzika stwierdzono ASF" - powiedział Zalewski i dodał, że dziki, które do tej pory były w chłodni, zostały już przekazane do utylizacji.

Jak podkreślił Zalewski, hodowców trzody chlewnej nadal obowiązują zasady bioasekuracji m.in. stosowanie mat i środków dezynfekcyjnych, mycie rąk, dezynfekcja kół w pojazdach wjeżdżających na teren gospodarstwa.

ASF na Lubelszczyźnie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w strefach czerwonej, różowej, niebieskiej obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.