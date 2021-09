ASF przyspieszył koncentrację produkcji wieprzowej w Polsce

ASF nie miał bezpośredniego wpływu na poziom krajowej produkcji żywca wieprzowego. Spowodował natomiast istotnie zmiany struktury gospodarstw oraz przyspieszył proces koncentracji produkcji - wskazuje Mariusz Dziwulski, analityk sektorowy PKO BP.

ASF nie miał bezpośredniego wpływu na poziom krajowej produkcji żywca wieprzowego. fot. Alan Roberts on Unsplash

ASF a produkcja wieprzowa w Polsce

Mariusz Dziwulski wskazuje, że dotychczasowe obserwacje wykazują, że Afrykański Pomór Świń (ASF), który w Polsce występuje od 2014, nie miał istotnego, bezpośredniego wpływu na poziom krajowej produkcji żywca wieprzowego.

- Pogłowie świń w Polsce w ostatnich 7 latach utrzymywało się na relatywnie stabilnym poziomie. Spowodował natomiast istotnie zmiany struktury gospodarstw oraz przyspieszył proces koncentracji produkcji - dodaje.

Analityk zauważa, że wraz ze wzrostem liczby przypadków i ognisk, a także zwiększającym się obszarem występowania ASF, znaczącej redukcji uległa liczba gospodarstw zajmujących się chowem trzody w naszym kraju.

- Z danych ARiMR wynika, że od 2014 do 2021 zmalała ona o połowę, a średnioroczne tempo spadku na obszarach objętych występowaniem ASF było wyższe o ok 5pp w porównaniu do obszarów bez ognisk i przypadków ASF - dodaje.

ASF - problem, który narasta

Mimo że liczba gospodarstw oraz świń dotkniętych ASF jest w skali kraju relatywnie niewielka, to z uwagi na znaczący spadek liczby stad, problem ASF w Polsce stopniowo narasta i dotyczy coraz większego odsetka gospodarstw.

Dziwulski ocenia, że możliwe jest utrzymanie wysokiego tempa ubytku gospodarstw trzodowych w kolejnym roku z uwagi na wzrost liczby ognisk w 2h20 i w 2021 (101 ognisk do 15 września 2021) oraz niską opłacalność tuczu w 2021.

- Dodatkowym czynnikiem, który może przyspieszyć ten proces, jest zaostrzenie wymogów bioasekuracji od listopada 2021, do których zobowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. - mówi.

ASF wspiera rozwój tuczu nakładczego

Analityk zwraca uwagę, że rozprzestrzenianie się ASF stwarzało warunki do silnego rozwoju tuczu nakładczego w Polsce.

- Świadczy o tym szybko rosnąca liczba stad o wielkości 500-2000 szt. świń, nawet na obszarach, na których obserwowano występowanie ASF. Pośrednio przyczynia się to do coraz większego uzależnienia krajowego sektora tuczu trzody od importu prosiąt i warchlaków. Dalszy wzrost liczby przypadków oraz ognisk oraz zwiększający się geograficzny zasięg ASF (nowe obszary) w Polsce może wspierać kontynuację tego procesu - dodaje.

Analityk zauważa, że liczba ognisk ASF wykazuje współzależność z liczbą przypadków ASF u dzików oraz z koncentracją gospodarstw na danym obszarze.

- Prawdopodobieństwo występowania ognisk w gospodarstwach dotychczas nie było różnicowane skalą produkcji chowu trzody chlewnej. Sugeruje to niewystarczający poziom bioasekuracji w całym sektorze produkcji żywca wieprzowego w naszym kraju - podsumowuje.

Komentarz jest częścią raportu "Wpływ ASF na sektor trzody chlewnej w Polsce". Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie PKO BP.