Badanie: 6 na 10 klientów czyta etykiety i szuka żywności wysokiej jakości

Świadomość żywieniowa polskich konsumentów stale rośnie. Z badań przeprowadzonych w 2021 r. wynika, że 6 na 10 klientów czyta etykiety i poszukuje produktów spożywczych wysokiej jakości. Odpowiedzią na to jest polski system jakości żywności QAFP - twierdzi prezes UPEMI Wiesław Różański.

Autor: PAP

Data: 19-12-2021, 14:52

Wiesław Różański, prezes UPEMI jest zdania, że polscy konsumci są coraz bardziej świadomi i szukają jakościowej żywności/fot. materiały prasowe

"Czas pandemii zweryfikował podejście konsumentów do zdrowia, stylu życia, a także do wybieranych artykułów spożywczych. Dla ponad połowy Polaków ważne jest, w jaki sposób kupowana przez nich żywność wpływa na zdrowie" - mówi szef UPEMI. Jego zdaniem widoczny jest coraz bardziej wyraźny jest trend na dietę zrównoważoną, w której konsumenci spożywają mniej mięsa, ale za to wysokiej jakości i ze sprawdzonego źródła. Takie mięso i wędliny dostarczają dziś producenci i przetwórcy uczestniczący w polskim systemie jakości żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products) - dodał Różański.

Jakość żywności coraz ważniejsza dla konsumentów

Wymagania jakościowe dla produktów zostały opracowane przez naukowców z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami. W grudniu 2009 r. system został uznany przez ministerstwo rolnictwa za krajowy system jakości żywności. Ma on gwarantować, że polskie wyroby mięsne sprzedawane z tym znakiem są najwyższej jakości.

Producenci uczestniczący w systemie gwarantują, że do produktów oznaczonych logo QAFP konsument może mieć zaufanie, ponieważ na wszystkich etapach produkcji przestrzegane są zasady pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości mięsa i przetworów mięsnych. Hodowca dba o żywienie, zdrowie i dobrostan zwierząt. Przetwórca o jakość mięsa: właściwy rozbiór, kolor, bada jego PH, właściwe zapakowanie. Dystrybutor zapewnia właściwe warunki przechowywania i eksponowania produktów.

Ekspert jest zdania, że najważniejsze jest, by produkty wysokiej jakości były dostępne w coraz większej ilości punktów dystrybucji. "Przed laty zaczynaliśmy od sklepów firmowych zakładów scertyfikowanych w systemie. Wraz z rosnącą podażą produktów QAFP asortyment pojawiał się w coraz to nowych sieciach handlowych. Aktualnie to ponad 1200 punktów dystrybucji" - poinformował.

"W 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z siecią e-commerce, idealnie wstrzeliliśmy się w okres kiedy podczas pandemii konsumenci stawiali na zakupy internetowe. Dziś wartość sprzedaży mięsa QAFP na platformie internetowej wynosi 50 proc. w swojej kategorii zakupowej" - powiedział prezes UPEMI.

Żywność wysokiej jakości - kierunkiem przyszłości?

Szef UPEMI jest zdania, że przyszłością polskiego rolnictwa jest produkowanie żywności wysokiej jakości. To droga do stabilizacji sytuacji dochodowej hodowców i przetwórców m.in. poprzez zwiększenie sprzedaży na rynku lokalnym oraz eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na globalnych rynkach.

Zdaniem prezesa UPEMI od ponad roku dania przygotowywane na bazie certyfikowanej wieprzowiny przygotowywane są w jednej z warszawskich restauracji. "Ten program chcemy rozszerzać o kolejne podmioty z sieci HoReCa na terenie całego kraju" - zaznaczył Różański