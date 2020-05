Badanie: Jedzenia mięsa sprzyja lepszemu zdrowiu psychicznemu

Naukowcy doszli do wniosku, że większość analizowanych badań wykazała, że osoby, które unikały spożycia mięsa, miały znacznie wyższe wskaźniki lub ryzyko depresji, lęków i/lub samookaleczania się.

- Nasze badanie nie wspiera unikania mięsa jako dobrej strategii dla zdrowia psychicznego - napisali.

Autorzy opracowania odkryli m.in., że jeden na trzech wegetarian cierpi na depresję lub lęki. W dodatku, w porównaniu do osób jedzących mięso, wegetarianie dwa razy częściej przyjmowali leki na receptę przeciwko chorobom psychicznym. Co więcej, w porównaniu do osób jedzących mięso, wegetarianie byli dwa do trzech razy bardziej skłonni do myślenia o samookaleczaniu się (w tym samobójstwach). Z przeprowadzonej analizy wynika też, że wykluczenie jakiejkolwiek grupy żywności z diety, a zwłaszcza mięsa i drobiu, wiązało się ze zwiększonym prawdopodobieństwem zaburzeń psychicznych.

- Chociaż ryzyko i korzyści związane z dietami wegańskimi i wegetariańskimi stanowią przedmiot debaty od stuleci, nasze wyniki pokazują, że osoby jedzące mięso żyją w lepszym zdrowiu psychicznym. Kwestię zdrowia psychicznego należy także brać pod uwagę przy ocenie poszczególnych wzorców żywieniowych - powiedział Edward Archer, dyrektor ds. Naukowych w EvolvingFX i jeden z autorów badania.

Aseem Malhotra, kardiolog konsultant NHS, skomentował: - Jeśli chcesz uniknąć zwiększonego ryzyka depresji, lęku i samookaleczenia się, jedz mięso. Jeśli zaś jesteś wegetarianinem lub weganinem ze względów etycznych, powinieneś dodatkowo zainwestować w strategię ochrony swojego zdrowia psychicznego - wskazał.

Opisywane badanie zostało częściowo sfinansowane z grantu badawczego 'Beef Checko;, przez National Cattlemen's Beef Association w USA. Zgodnie z założeniami badania, sponsor nie odgrywał żadnej roli w projekcie badania, gromadzeniu danych, analizie i interpretacji danych ani pisaniu końcowego raportu.

Szczegóły badania dostępne są tutaj (w jęz. angielskim)