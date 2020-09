Bakterie Salmonelli w kurczaku firmy Janex sprzedawanym w sieci Żabka

Firma Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła na swojej stronie internetowej oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonego numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku „jako niezdatne do spożycia przez ludzi” oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.

Żabka Polska po otrzymaniu informacji od dostawcy o obecności bakterii Salmonella w produkcie PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania z obrotu kwestionowanej partii.