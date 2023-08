Wierzymy, że nasze wędliny zdobędą uznanie na światowych rynkach. (...) Uważamy, że nie ma nic lepszego niż eksport naszych wyrobów, przynosząc zarówno zyski, jak i inwestując zgromadzony kapitał w naszym kraju - mówi nam Jacek Łomżyński, członek zarządu i technolog Bastionu Smaku

Bastion Smaku: Filip Łomżyński i Jacek Łomżyński kontynuują rodzinną tradycję wędliniarstwa. fot. Bastion Smaku

Jak powstał Bastion Smaku?

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Powiedzmy kilka słów o historii firmy. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd wziął się pomysł na tego rodzaju wędliniarską działalność?

Jacek Łomżyński, członek zarządu, technolog Bastionu Smaku: Bastion Smaku to urokliwa, rodzinna manufaktura wędlin, zlokalizowana na Warmii, w okolicach Olsztyna. Rodzinna tradycja wędliniarska sięga daleko przed moje wspomnienia. To było wyjątkowe wyróżnienie otrzymać dojrzewającą słoninę od dziadka, która rozpływała się w ustach. Smaki dzieciństwa wciąż przewijają się w naszych wędlinach, a my wierzymy, że tworzymy nową tradycję. Naszym celem jest pokazanie, że można tworzyć wspaniałe wędliny bez zbędnych dodatków.

Każdy z nas pragnie, aby jego pasja przynosiła utrzymanie rodzinie. W moim życiu, to już ponad 10 lat temu, pojawił się Tomasz Kuś, obecny prezes Bastionu Smaku. Postawił przed nami jedno najważniejsze wyzwanie: wraz z moim synem tworzyć najwyższej jakości wędliny, niezależnie od kosztów, korzystając z najlepszych dostępnych surowców. To podejście sprawiło, że nasza pasja przerodziła się w udany biznes. Hasło "Premium" nabrało prawdziwego znaczenia.

Degustacja wędlin z Bastionu Smaku. fot. Bastion Smaku

Jak powstają wędliny Bastionu Smaku?

Jak obecnie wygląda działalność firmy, gdzie odbywa się proces produkcyjny, skąd pozyskujecie państwo surowiec, czy wszystkie etapy procesu wykonujecie "u siebie" czy niektóre zewnętrznie?

Idąc zgodnie z aktualnymi trendami, nieustannie rozwijamy naszą działalność. Wędliny Bastionu Smaku produkujemy w starannie zaplanowanych dwutygodniowych etapach. Z góry precyzyjnie określamy ilość wędlin do wyprodukowania w każdym 14-dniowym cyklu. Zdradzę odrobinę tajemnicy - tradycyjne wędzenie naszych wędlin trwa kilka dni. Ci, którzy odwiedzą naszą wytwórnię w tym czasie, podczas "Dni Gorącej Wędzarni", będą mieli okazję skosztować świeżo uwędzonych wędlin prosto z ognia.

Szynka wędzona z Bastionu Smaku. fot. Bastion Smaku

Po zakończeniu produkcji, wędliny są pakowane próżniowo i przygotowywane do odbioru lub wysyłki. Cykl produkcyjny kończy się dniem sprzedaży wędlin, który jest połączony z darmową dla wszystkich degustacją naszych wyrobów, którą osobiście prowadzę. Przez cały ten dzień opowiadam historie związane z wędliniarstwem i odpowiadam na wszelkie pytania, nawet te najtrudniejsze. Pokazuję, jak wspaniale smakują nasze wyroby w połączeniu z serami, owcami czy winem. Klienci mają możliwość zapoznania się z naszym asortymentem i świadomym dokonaniem wyboru. Na tym etapie nasza wytwórnia jest w pełni wyczyszczona i przygotowana do kolejnej produkcji. Panuje w niej wyłącznie świeżość, czystość i przepiękny aromat.

Gdzie można kupić wędliny Bastionu Smaku?

Jak wygląda dystrybucja? Wiemy już, że można kupić wędliny na miejscu w siedzibie firmy, z powodzeniem działa także sklep internetowy.

Wyroby Bastionu Smaku są dostępne nie tylko w sprzedaży online, ale także w starannie wyselekcjonowanych miejscach, które godne są naszych wyjątkowych wędlin. Docierają one do przedsiębiorców, którzy pragną podnieść renomę swojego biznesu. Wspomnę tu nie tylko o wyjątkowych pensjonatach, sklepach oferujących wybitne alkohole czy zdrową żywność, ale również w unikalnych piekarniach. Tak, w wybranych piekarniach można znaleźć nasze tradycyjne wyroby, które doskonale komponują się z wybitnymi wypiekami. Dla naszych najbardziej wygodnych klientów oferujemy bezpłatną wysyłkę poprzez nasz sklep online i wiodące platformy sprzedażowe, a zamówienia wysyłamy już od pojedynczego kawałka wędliny.

Kaczka Mazurska z Bastionu Smaku. fot. Bastion Smaku

Bastion Smaku: Trudne czasy dowiodły, że jakość ma swoją wartość

Czy inflacja wpłynęła w jakiś sposób na zainteresowanie konsumentów produktami Bastionu Smaku?

Trudne czasy dowiodły, że wyjątkowa jakość ma swoją wartość. Społeczeństwo zrozumiało, że poszukiwanie produktów o doskonałym smaku i wartościach odżywczych jest niezwykle istotne dla zdrowia. Powszechna „wydajność produkcyjna” tylko nam sprzyja. Oczywiście, inflacja również dotknęła nas mocno. Cena najwyższej jakości półproduktów, których używamy od lat, znacząco wzrosła. Surowiec czysty, wolny od nastrzyków, podrożał praktycznie dwukrotnie w ciągu ostatnich lat. Niemniej jednak, pomimo tych wyzwań, dalej z jednego kilograma surowego mięsa produkujemy średnio 0,8 kg wędzonki, czy 0,5 kg wędliny dojrzewającej.

Wołowina Hebe z Bastionu Smaku. fot. Bastion Smaku

Warto podkreślić, że nasze wędliny nie są parzone czy gotowane, macerujemy je wyłącznie na sucho własnego autorstwa mieszankami ziół i wędzimy tradycyjnie ogniem. Wszystko to ma wpływ na cenę, lecz niepisana umowa z naszymi klientami nakłada na nas obowiązek nieustannego doskonalenia naszych wyrobów. Dlatego czujemy się dalej zobowiązani do sprowadzania najwyższej jakości półproduktów, aby tworzyć wartościowe wędliny. Importujemy niezwykle cenne przyprawy z najodleglejszych zakątków świata, a nasze mięso pochodzi od najlepszych polskich hodowców.

Bastion Smaku myśli o eksporcie

Jakie są plany firmy na przyszłość?

Patrząc w przyszłość, niezachwianie podążamy obraną drogą, pełni pewności naszego przekonania. Wierzymy, że nasze wędliny zdobędą uznanie na światowych rynkach. Posiadamy pomysły, które wymagają inwestycji i nieustannie pracujemy nad ich realizacją. Uważamy, że nie ma nic lepszego niż eksport naszych wyrobów, przynosząc zarówno zyski, jak i inwestując zgromadzony kapitał w naszym kraju.

Naszym marzeniem jest stworzenie słynnego "punktu turystycznego" w naszej wytwórni, który przyciągać będzie ludzi z całego świata, aby doświadczyć niezapomnianej degustacji wędlin. Bastion Smaku stał się już synonimem niezrównanej jakości i doskonałości. Nasi ambasadorzy marki, koneserzy wyjątkowych smaków, a także nasi najmłodsi i najstarsi klienci doskonale zdają sobie sprawę, że "Smaki, z natury rzeczy, możemy podzielić na te, które są warte zapamiętania oraz na te, których charakter trudno sobie przypomnieć... choćby nazajutrz". Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszym wyjątkowym asortymentem wędlin i wierzę, że nasz smak pozostanie z państwem na zawsze.

Dziękuję za rozmowę.

