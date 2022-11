Sejm w piątek poparł część poprawek Senatu do ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Najważniejsza z nich dotyczyła obniżenia opłaty za wystawienie świadectwa za kontrolę świń.

Będą zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt /fot. Shutterstock

Mniejsze opłaty za świadectwo kontroli świń

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm poparł poprawkę, której celem było obniżenie opłat za wystawianie świadectw za kontrolę świń z 40 zł do 20 zł minimalnej wysokości opłaty pobieranej przez Inspekcję Weterynaryjną za kontrolę świń przeprowadzaną w gospodarstwie, w którym jest utrzymywane nie więcej niż 50 świń.

Nie zgodzono się z kolei na wydłużenie okresów: na przekazanie związkowi hodowców koniowatych przez ARiMR informacji o zgłoszeniu do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego z 2 do 7 dni; na przekazanie dokumentu identyfikacyjnego związkowi hodowców koniowatych przez właściciela koniowatego z 7 do 30 dni oraz wydłużenia okresu vacatio legis ustawy do 30 dni.

Jakie jeszcze zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt?

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wdraża unijne przepisy w tym zakresie; zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą ustawę z 2 kwietnia 2004 r.

Wprowadza ona zmiany dotyczące organizacji i zakresu systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rejestr zwierząt koniowatych przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydawanie dokumentów dotyczących rejestracji koni poszczególnych ras pozostanie w kompetencjach związków hodowców koniowatych (Polskiego Związku Hodowców Koni). Związki te będą przekazywały dane o dokumentach identyfikacyjnych bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR. Ponadto w odniesieniu do koniowatych wprowadzony zostanie obowiązek rejestracji przez posiadaczy i właścicieli koniowatych siedzib stad oraz obowiązek rejestracji zgłoszeń zdarzeń dotyczących tych zwierząt.

Nowe zwierzęta do rejestracji

Przepisy zakładają też obowiązkową rejestrację zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych na takich samych zasadach jak innych zwierząt obecnie rejestrowanych - takich jak bydło, owce, kozy i świnie. Ponadto ustawa wprowadza rejestr zakładów drobiu.

Nowe przepisy przewidują również cyfryzację procedury dokonywania zgłoszeń, zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt. Paszporty dla bydła nie będą już wykorzystywane w obrocie krajowym, tylko podczas przemieszczania bydła do innych państw UE. Posiadacze zwierząt uzyskają także dostęp do nowych środków identyfikacji, takich jak zwykła opaska np. na pęcinę, kolczyk elektroniczny czy kapsuła elektroniczna.

Po wejściu w życie ustawy będzie obowiązywał jeden system rejestracji zwierząt prowadzony przez ARiMR, a dane o zwierzętach będą przekazywane drogą elektroniczną.

