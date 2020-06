Beyond Meat uruchamia pierwszy zakład produkcyjny w Europie

O partnerstwie Beyond Meat i Zandbergen opowiadał nam osobiście Willem Spigt, dyrektor sprzedaży i marketingu Beyond Meat w firmie Zandbergen, który w 2019 gościł na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

W nowoczesnym obiekcie w Zoeterwoude, którego właścicielem i operatorem jest Zandbergen, powstawać będą czołowe produkty firmy, jak Beyond Burger i Beyond Sausage. Rozpoczęcie produkcji w Europie ma na celu umożliwić bardziej wydajną dystrybucję Beyond Meat w regionie EMEA (Europa, Afryka i na Bliski Wschód).

Uruchomienie nowego zakładu Beyond Meat chce powiązać z debiutem nowych opakowań dedykowanych dla regionu EMEA. Lżejsze i bardziej ekologiczne opakowanie ma zawierać m.in w pełni nadające się do recyklingu tace i o 30 proc. mniej papieru i plastiku.

W czerwcu Beyond Meat sfinalizował też przejęcie zakładu produkcyjnego w Enschede w Holandii. Będzie to drugi obiekt poza USA, który w 100 proc. należy do amerykańskiej spółki. Oczekuje się, że nowy zakład Beyond Meat będzie gotowy do końca 2020 r.

- Ta inwestycja w moce produkcyjne odzwierciedla nasze stałe zaangażowanie w obsługę rynków globalnych. Nasz nowy zakład w Enschede nie tylko zbliży produkcję do konsumenta, ale powinien umożliwić nam wykorzystanie lokalnych łańcuchów dostaw, poprawę naszej struktury, kosztów i zrównoważenia działalności. Cieszymy się, że możemy podjąć ten kolejny krok, aby dostarczyć konsumentom europejskim korzyści odżywcze i środowiskowe z naszych mięs pochodzenia roślinnego - powiedział Ethan Brown, założyciel i dyrektor generalny Beyond Meat.