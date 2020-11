Biedecki, NOERR na Internetowym FRSiH: Branży mięsnej nie uda się zablokować wprowadzenia Zielonego Ładu

Ludomir Biedecki wskazał, że w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pomysłów legislacyjnych, które zaskakują branżę mięsną.

- Obserwujemy szybkie zmiany, które zachodzą w tempie trudnym do nadążenia dla wszystkich. Przyznaję, że nawet branża prawnicza nie zawsze jest w stanie w pełni nadążyć za tymi zmianami, aby móc zapewnić komfort swoim klientom. Ubolewam też, że jakość nowych przepisów pozostawia sporo do życzenia, a kwestie interpretacyjne są skomplikowane nawet dla profesjonalistów - dodał.

Prawnik ocenił, że przed branżą wiele wyzwań, m.in. związanych z przepisami na poziomie UE.

- W przypadku Zielonego Ładu jesteśmy wciąż na etapie strategii, pierwszych raportów i analiz. Od strony prawnej mamy na razie jedynie wniosek dotyczący rozporządzenia, które ma wprowadzać ramowe zasady proceduralne wprowadzania tego ładu. Co ciekawe, to rozporządzenie wprost stwierdza, że jest to proces nieodwracalny. Branża musi się więc spodziewać, że czekają nas głębokie zmiany na poziomie legislacji europejskiej, które będą wiązały się z kosztami, zmianą podejścia do produkcji i wykorzystania nowoczesnych technologii. W kontekście prawnym nie jesteśmy w stanie ocenić jak daleko to sięgnie. Do 30 czerwca 2021 r. będą analizowane przepisy UE w kontekście koniecznych zmian. Możemy przypuszczać jakie to będą obszary opierając się na treści całej strategii. Do 30 września 2023 r. ma następować ocena zastosowanych środków i zmian, potem w cyklach 5-letnich analizy będą ponawiane. Komisja Europejska ma być wyposażona w możliwość wydawania zaleceń krajom, ale mogą one nie zastosować się do nich tłumacząc dlaczego. W efekcie może być duże zróżnicowane co do szybkości wprowadzania przepisów i kwestii związanych z jednolitością - dodał.