Bioasekuracja przynosi efekty. Henryk Kowalczyk ocenia sytuację

Pomoc rolnikom w przygotowaniu planów bioasekuracji przynosi efekty. Od 17 grudnia nie było nowego ogniska ASF w hodowlach - ocenia wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Autor: PAP

Data: 30-01-2022, 13:41

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa przyznaje, że pomoc rolnikom w przygotowaniu planów bioasekuracji przynosi efekty/ fot. PTWP

Henryk Kowalczyk podkreśla, że do listopada ponad 70 proc. rolników, zobowiązanych do wykonania takich planów - zrobiło je, także dzięki pomocy różnych agend państwowych. Jego zdaniem, pozwoliło to podnieść świadomość znaczenia bioasekuracji.

Wiceminister dodał, że ASF dalej jest w środowisku, a wszystkie pomysły redukcji populacji dzików są bardzo ważne. "Wspólnie z MON przygotowujemy sprzęt do obiektywnego przeliczania dzików" - zaznaczył.

Trudności na rynku wieprzowiny są w całej Europie, i Polska nie jest wyjątkiem, a ceny rynkowe są znacznie poniżej kosztów produkcji.