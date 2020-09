Bosacki: w Senacie trwają rozmowy nt. poprawek do ustawy o ochronie zwierząt

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział w środę w Polsat News, że jeśli senatorowie PO nie zagłosują za poprawkami PSL do noweli ustawy o ochronie zwierząt, obecność ludowców w większości senackiej może być zakończona.

Poprawki Stronnictwa dotyczą usunięcia wprowadzanego nowelizacją ograniczenia uboju rytualnego; wydłużenia do 10 lat vacatio legis dla przepisów mających wpływ nad przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, których nowelizacja dotyczy. PSL proponuje ponadto, by przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt mogli wchodzić do gospodarstw, ale w towarzystwie przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej.

Marcin Bosacki poinformował w środę PAP, że trwają rozmowy dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. "Jesteśmy w trakcie prac nad stanowiskiem w sprawie ustawy o zwierzętach zarówno całego Senatu, jak i KO. Mamy jeszcze 14 dni. Rozmawiamy z wszystkimi grupami w Senacie, też z PSL. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć rozwiązania rozsądne, które poprze większość" - powiedział senator KO.

Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, zajmują się obecnie senackie komisje.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba zajmie się nowelą ustawy o ochronie zwierząt 13 października.

W głosowaniu w Sejmie posłowie PSL opowiedzieli się przeciw uchwaleniu nowelizacji, a później zapowiedzieli zgłoszenie w Senacie poprawek do niej.