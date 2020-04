Branża apeluje: Nie marnujmy jaj

Zdaniem Izby jaja przez nierozsądek lub niedostateczną wiedzę społeczeństwa często wyrzucane są po przekroczeniu daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu detalicznym. Tymczasem takie postępowanie nie jest ani ekologiczne, ani ekonomiczne. Przy właściwym przechowywaniu jaj można je jeść o wiele dłużej.

W sensie instytucjonalnym potwierdzili to niedawno Amerykanie. W kryzysie epidemii koronawirusa złagodzili normy handlowe dla jaj. W praktyce oznacza to, że wydłużyli zalecany termin spożycia. Tym sposobem amerykański rząd chce zapewnić konsumentom większy dostęp do bezpiecznej i niedrogiej żywności w trakcie kryzysu epidemicznego i gospodarczego. W USA jaja są jednym z podstawowych produktów, który gromadzą obywatele w czasach epidemii.

Apelując o niemarnowanie żywności Izba chce także obalić inny mit – obiegową opinię o rzekomej szkodliwości jaj. Zgodnie z najnowszą wiedzą naukową fani jajek mogą się nimi zajadać bez obaw ponieważ – jak podkreśla Izba - nie ma drugiego pokarmu, który z punktu widzenia potrzeb naszego organizmu byłby tak bliski ideału. Zdaniem ekspertów informacje, że cholesterol zawarty w żółtku jaja jest szkodliwy dla naszego zdrowia to mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

- Jaja są ważne dla naszego zdrowia – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. - Konsumenci regularnie spożywając jaja, mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, np. otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, nadciśnienia i schorzeń neurodegradacyjnych. Pojawiły się i takie badania, które właśnie w spożyciu jaj dostrzegły szansę lepszej gospodarki glukozą. Spożycie jaj może być istotnym czynnikiem wspierającym walkę z demencją. Nowe naukowe dowody sugerują, że jaja odgrywają istotną rolę w ochronie mózgu w procesie starzenia – wylicza Gawrońska.

Najważniejszymi składnikami jaj są kwasy tłuszczowe, cholina, lecytyna, minerały i witaminy, zwłaszcza witaminy z grupy B, w tym B12, jak również witamina A, D i E. Regularne spożywanie jaj chroni nas przed niedoborem ważnych dla funkcjonowania organizmu składników odżywczych. Jaja są bogatym źródłem ksantofili, przydatnych szczególnie w okresie świątecznym gdy przygotowujemy majonez, makarony, czy pieczemy ciasta. Wykorzystywane są często do produkcji biopolimerów, kosmetyków. W przemyśle farmaceutycznym i spożywczym wykorzystuje się biologicznie aktywne substancje izolowane z białka jaj, które posiadają właściwości antybakteryjne, antywirusowe i są wykorzystywane w leczeniu np. nadciśnienia, grypy i reowirusów.