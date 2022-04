Branża: Ceny mięsa są dziś nieakceptowalne przez sieci handlowe i konsumentów

Ceny mięsa są naprawdę bardzo wysokie i są nieakceptowalne przez sieci handlowe i samych konsumentów, a i tak nie osiągnęły pokrycia kosztów produkcji u rolnika jak i przetwórcy - mówi nam Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 12-04-2022, 18:58

Ceny mięsa są dziś nieakceptowalne przez sieci handlowe i konsumentów - ocenia Związek Polskie Mięso. fot. PAP/Tomasz Gzell

Ceny mięsa nieakceptowalne przed Wielkanocą?

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Jakie są prognozy dla branży mięsnej przed tegoroczną Wielkanocą?

Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso: Ceny mięsa na razie będą stabilne, na wysokim poziomie i na pewno do świąt nie zmieni się to. Później możemy się spodziewać pewnego rodzaju załamania cen. Nie wiem jeszcze w jakim stopniu, bo wszystko zależy od sytuacji, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, a przez to ciężko ocenić, co będzie za tydzień, dwa lub trzy. I trudno teraz prognozować, jak to dokładnie będzie wyglądać.

Natomiast myślę, że po świętach nastąpi korekta cen, bo te ceny są naprawdę bardzo wysokie i są nieakceptowalne przez sieci handlowe i samych konsumentów, a te ceny i tak nie osiągnęły pokrycia kosztów produkcji u rolnika jak i przetwórcy. Dzisiaj jedynie w jakimś stopniu zarabiają na tym sieci, które i tak zeszły ze swoich marż i trzeba im podziękować za to, bo w przeciwnym razie mięso dla wielu rodzin na święta byłoby nieosiągalne z powodu cen. Natomiast trzeba się spodziewać tego, że korekta cen musi nastąpić.

Korekta cen mięsa po Wielkanocy?

Kiedy zatem możemy spodziewać się korekty cen mięsa?

Prawdopodobnie nastąpi to po świętach, jak będzie mniejsze zapotrzebowanie na mięso niż teraz przed Wielkanocą. Wtedy zostanie również zakończony projekt unijny o dopłatach do prywatnego przechowalnictwa. Ten mechanizm zostanie zamknięty prawdopodobnie do końca kwietnia, więc wszystko wskazuje na to, że jakaś korekta cen nastąpi. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w okresie poświątecznym zawsze była gorsza sprzedaż mięsa. Ale za chwilę, o ile pogoda pozwoli, rozpocznie się sezon grillowy i sprzedaż mięsa powinna wzrosnąć. Chyba że sezon grillowy opóźni się i ludzie nie wyjdą do ogródków, wówczas konsumpcja mięsa może być mniejsza.

Ceny mięsa muszą wzrosnąć

Czy wysokie ceny mięsa mogą przełożyć się na mniejszą konsumpcję mięsa?

Myślę, że tak. A te ceny, żeby przynajmniej pokryć wszystkie koszty przetwórstwa u przedsiębiorców i u rolników, muszą wzrosnąć. Producenci i tak przewidywali, że wzrosną koszty produkcji, ale nie aż tak, jak to się okazało w rzeczywistości, patrząc na drastyczne podwyżki cen gazu i energii. Do tego jeszcze dochodzą podwyżki cen pasz, folii, kartonów i wynagrodzeń dla pracowników. To wszystko doprowadzi to tego, że koszty wzrosną i odbije się na konsumencie. A nikt z producentów nie jest w stanie wytrzymać tego, żeby dokładać do biznesu. Oczywiście pewne miesiące można przetrzymać, ale trzeba w końcu odrobić te straty i prędzej, czy później musi to następować.

Czy napływ do Polski obywateli z Ukrainy może poprawić sytuację na rynku mięsa i spowodować, że spadki sprzedaży nie będą mocno odczuwalne dla branży?

Wzrost cen może doprowadzić do tego, że nie będzie zbyt dużego spadku konsumpcji. Być może zostanie ona utrzymana na podobnym poziomie. Natomiast nie spodziewałbym się przez napływ Ukraińców wzrostu konsumpcji mięsa w Polsce. Jeśli utrzymamy sprzedaż na tym poziomie, to i tak będzie duży sukces przy tym wzroście kosztów i sprzedaży.

Branża mięsna wspiera Ukrainę

Branża mięsna, podobnie jak wiele innych sektorów, zaangażowała się mocno w wsparcie Ukrainy.

Tak, bardzo dużo firm czynnie zaangażowało się w pomoc Ukrainie. I to zarówno tutaj w Polsce, w Bankach Żywności jak i na Ukrainie. My też dodatkowo z kilkoma firmami zorganizowaliśmy transport żywności dla Ukrainy, dla osób tam bezpośrednio potrzebujących. Nie ustajemy w naszej pomocy, staramy się to robić, na ile nas stać i możemy. Jestem pełen podziwu dla wielu firm za to, jak zaangażowały się w pomoc Ukrainie.

Dziękuję za rozmowę.