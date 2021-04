Branża chce rozmawiać z sieciami o decyzjach w sprawie jaj

Polska produkcja jaj w zdecydowanej większości opiera się o system chowu klatkowego.

Decyzje sieci handlowych i producentów żywności o rezygnacji z jaj z chowu klatkowego niepokoją branżę.

KIPDiP apeluje do w.w. podmiotów o dialog i wsparcie w kosztochłonnym procesie "ualternatywniania" produkcji.

Katarzyna Gawrońska w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że polscy producenci jaj nie zdążyli spłacić jeszcze kredytów zaciągniętych przy poprzedniej rewolucji dobrostanowej czyli zmianie klatek na większe.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga, aby decyzje sieci sprzedaży detalicznej oraz innych przedsiębiorstw były podejmowane z troską o konsumentów i producentów. Oznacza to, że branża oczekuje, aby oprócz nośnych medialnie deklaracji biznes odbierający jaja zaproponował konkretne rozwiązania dostosowawcze. Może to być na przykład kilkuletni okres zmniejszenia marży własnej na sprzedaży jaj lub towarów je zawierających, mogą to być gwarancje cenowe dla konsumentów i producentów lub zabieganie o publiczne wsparcie dla procesu ualternatywnienia produkcji jaj. Przekształcenia w branży są bardzo długotrwałym i kosztochłonnym procesem, który nie uda się bez wsparcia zewnętrznego jak choćby finansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE - dodaje.

Dyrektor KIPDiP ma świadomość, że publiczne przyrzeczenia są zwykle początkiem drogi do wprowadzania zmian, pewną wizją.

- Za deklaracjami powinny jednak iść odpowiedzialne działania oraz poszanowanie dla partnerów i konsumentów. Dlatego oczekujemy, że tak sieci handlu nowoczesnego, jak i inne podmioty rynku spożywczego zechcą stworzyć z producentami wspólną platformę dyskusyjną, której zadaniem będzie wypracowanie takich mechanizmów zmian, aby ich koszty rozłożyły się w sposób sprawiedliwy i równomierny. Ufamy, że nikt z naszych partnerów nie będzie wykorzystywał swojej dominującej pozycji kosztem innych. KIPDiP, która reprezentuje około 65-70 procent polskiego rynku produkcji i dystrybucji hurtowej jaj, już dziś jest otwarta na rozmowy - podsumowuje.