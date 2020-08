Branża drobiarska apeluje o udrożnienie granicy z Ukrainą

Problem ten jest kluczowy dla polskiego sektora wylęgowego ponieważ Ukraina odpowiada za około 75 procent wpływów z eksportu polskich piskląt brojlerowskich. Interwencję w tej sprawie zapowiadają reprezentujące polskie drobiarstwo Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oraz Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „Poldrób”.

- Kłopoty w handlu z Ukrainą polegają na kilkudniowym oczekiwaniu na granicy. Szczęśliwie, przy wywozie ptaków z Polski transporty korzystają z przywilejów przypisanych przewozowi żywych zwierząt i żywności. Powrót do kraju to jednak trzy do pięciu dni unieruchomienia na granicy. Ze względu na niewielką liczbę specjalistycznych pojazdów, które mogą przewozić pisklęta, korki na granicy powodują kłopoty z dostępnością floty zakłócając eksport i powoli wypychają nasze zakłady z trudem zdobytego rynku ukraińskiego – tłumaczy Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Zdaniem Gawrońskiej w sektorze wylęgu drobiu w Polsce sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna ze względu na pandemię koronawirusa. Z tego powodu dodatkowe kłopoty z wywozem piskląt na Ukrainę mogą nawet zachwiać płynnością finansową niektórych firm.

- Utrzymanie ciągłości operacyjnej w transporcie jest niezwykle ważne z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, ponieważ tylko specjalnie przystosowane pojazdy do przewozu piskląt jednodniowych są w stanie zagwarantować dobrostan ptaków. Nie ma możliwości zastosowania alternatywnego rozwiązania w transporcie – podsumowuje dyrektor KIPDiP.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oraz Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „Poldrób” uważają, że najlepszym rozwiązaniem sytuacji bariery eksportowej na granicy polsko-ukraińskiej będzie uznanie, że transporty przeznaczone do przewozu żywych zwierząt będą mogły korzystać z uprzywilejowanego przejazdu nie tylko wjeżdżając na Ukrainę, ale także wracając do Polski.

– Uważamy, że pomoc przeżywającemu kłopoty drobiarstwu jest tak naprawdę inwestycją w bezpieczeństwo żywnościowe kraju. O tym, że utrzymywanie potencjału produkcyjnego na odpowiednim poziomie leży w interesie państwa boleśnie przekonywały się w ostatnich latach różne kraje na świecie, jak choćby Chiny, RPA czy ostatnio Singapur. We wszystkich tych miejscach konsumenci cierpieli z powodu gwałtownych podwyżek cen mięsa drobiowego spowodowanych niewystarczającą wydajnością lokalnej bazy wylęgowej – dowodzi Stefan M. Chrzanowski, dyrektor biura „Poldrobu”. Chrzanowski oczekuje pomocy ze strony polskich władz celnych oraz wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.