2 czerwca odbyła się konferencja pt.: „Aktualne wyzwania branży drobiarskiej” poświęcona analizie obecnej sytuacji na rynku drobiarskim oraz największym wyzwaniom, które stoją przed branżą.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jednak od kilku lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Od momentu liberalizacji handlu z Ukrainą polski sektor drobiarski mierzy się z bezprecedensowo dużym napływem taniego mięsa drobiowego z Ukrainy.

- Apelujemy do decydentów o podjęcie zdecydowanych działań. Otwarty dostęp do unijnego rynku jest rujnujący dla sektora, gdyż nie mamy szansy konkurować z produktem, który jest wytworzony bez obowiązku spełnienia szeregu kosztownych unijnych norm. Polscy producenci drobiu rozumieją zasady rynkowej konkurencji, pod warunkiem jednak, że strona ukraińska zobowiąże się do zapewnienia równoważnych standardów jakościowych i norm dobrostanowych obowiązujących w UE – mówi Dariusz Goszczyński, Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.