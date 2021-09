Branża drobiarska: Na rynku UE jesteśmy faulowani

- Coraz bardziej obawiam się importu z Ukrainy, a być może kiedyś i z Rosji. Jest to dla nas niebezpieczne, bo w tej grze jako producenci europejscy jesteśmy faulowani - mówi nam Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu i KRD-IG.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-09-2021, 08:47

Piotr Kulikowski, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej wskazuje, że na rynku UE europejscy producenci są faulowani. fot. PTWP

Dlaczego Polska tak słabo poradziła sobie z tegoroczną epidemią grypy ptaków?

Dlaczego europejscy producenci drobiu mają poczucie, że rynkowa gra w UE jest nieczysta?

Jak branża prognozuje sytuację rynkową na najbliższe miesiące?

Import drobiu z Ukrainy groźniejszy niż z Brazylii

Piotr Kulikowski, prezes Indykpol SA i Krajowej Rady Drobiarstwa przyznaje, że dla drobiarstwa wyzwaniem nadal pozostaje import z krajów trzecich, nie tylko Brazylii.

- Coraz bardziej obawiam się importu z Ukrainy, a być może kiedyś i z Rosji. Jest to dla nas niebezpieczne, bo jest to gra, w której jako producenci europejscy jesteśmy faulowani. Mamy grać w tę samą grę, co nasi przeciwnicy spoza UE. Tylko to jest trochę na tej zasadzie, że wszyscy bieglibyśmy w maratonie, tylko nam kazaliby biec z plecakami pełnymi kamieni, a od nich by tego nie wymagano. Producenci europejscy muszą spełniać dodatkowe i kosztowne wymogi, których importerzy do Unii nie muszą spełniać. Ale to jest kwestia polityczna. Polska powinna bardzo twardo i na poziomie Brukseli walczyć nie tylko o interes polskich hodowców, ale w dużym stopniu Polski - dodaje.

Wielka Brytania potrzebuje polskiego drobiu

Co z Wielką Brytanią? Prezes KRD-IG głęboko wierzy, że kraj ten potrzebuje polskiego mięsa.

- Takie mamy sygnały od firm je importujących. Wierzę także, że poradzimy sobie z zawirowaniami, które będą nas dotykały na poziomie logistyczno-dokumentacyjnym - wskazuje.

Branża ma także nadzieję, że wiosna 2022 przyniesie ożywienie na rynku HoReCa.

- Chciałbym to oceniać pozytywnie. Wychodzę z założenia, że ciężko sobie wyobrazić, żeby było jeszcze gorzej, skoro jest już tak ciężko. Próbuję się doszukać optymistycznych promieni. Mam nadzieję, że po tej czwartej fali, jaka ona nie będzie i wysokiego stopnia wyszczepienia społeczeństwa, to ta HoReKa zacznie z powrotem na wiosnę działać. A nawet w większym stopniu, że to spowoduje ożywienie na poziomie wzrostu popytu - mówi.

Grypa ptaków w Polsce - dlaczego słabo sobie z nią radzimy?

Piotra Kulikowskiego zapytaliśmy także o tegoroczną epidemię grypy ptaków w Polsce. Nasz rozmówca przyznaje, że w 2021 r. poradziliśmy sobie z tą chorobą bardzo słabo.

- Grypa ptaków to czynnik zewnętrzny, pierwotny. Nie mamy na to wpływu, czy lecą gęsi, kaczki i dzikie ptactwo, które będą roznosiły tego wirusa czy nie. Rzeczą wtórną jest to, jak my czy inne kraje sobie z tym radzą. W tym roku poradziliśmy sobie z tym bardzo słabo. Możemy wrócić znowu do tego punktu, o którym mówiłem, czyli konieczności reformy służby weterynaryjnej. Wiele problemów, które się pojawiało, wynikało z nieprzepracowania lekcji związanej z ptasią grypą sprzed kilku lat. Nie wyciągnięto wniosków, co wtedy źle funkcjonowało. Nie wdrożono standardów, które obowiązywałyby w całym kraju. Poszczególni lekarze wojewódzcy i powiatowi różnie interpretują poszczególne przepisy, a to powoduje bardzo dużą frustrację wśród hodowców i duże nerwy. A jednocześnie, wbrew pozorom, jest to nieskuteczne - mówi.

Prezes KRD-IG zwraca uwagę także na problem szarej strefy w hodowli.

- Mam wrażenie, że weterynaria nie do końca ma pełen spis obiektów i ferm, gdzie produkcja drobiu w małej skali, ale jednak jest prowadzona. Krótko mówiąc, o ile z covidem jestem optymistą, to z ptasią grypą jestem umiarkowanym optymistą. Jako KRD-IG mamy rozwiązania, które zmniejszyłyby to ryzyko, tylko musimy być wysłuchani i wsparci - podsumowuje.

