Branża mięsna alarmuje o brakach CO2. Ryzyko wstrzymania uboju

Autor: PS

Data: 26-08-2022, 08:52

- Na 5-6 dni starczą zapasy CO2 w zakładach mięsnych. Później mogą być wstrzymane uboje trzody i drobiu - alarmuje Witold Choiński, prezes Związku "Polskie Mięso".

Witold Choiński, prezes Związku "Polskie Mięso"; fot. PTWP

Brakuje CO2 w zakładach mięsnych

Zapasy dwutlenku węgla drastycznie się kurczą. Problem dotyczy wielu branż spożywczych. O katastrofalnej sytuacji poinformował na Twitterze m.in. Witold Choiński, prezes Związku "Polskie Mięso".

Jak zaznacza, obecnych zapasów dwutlenku węgla w zakładach mięsnych wystarczy tylko na 5-6 dni. Później uboje trzody i drobiu mogą zostać wstrzymane.

Na 5-6 dni starczą zapasy CO2 w zakładach miesnych. Później mogą być wstrzymane uboje trzody i drobiu. — Witold Choiński (@PolskieMieso) August 25, 2022

O problemie informuje też branża mleczarska.

Piszemy o tym w artykule: Mleczarstwu grozi wstrzymanie produkcji przez brak CO2 i suchego lodu

Organizacja Hodowcy Razem wystosowała apel do premiera, w którym wzywa do interwencji ws. cen energii. Branża postuluje "pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom żywności, rolnikom dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w ilościach niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji żywności".