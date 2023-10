Jest zgoda ministerstwa rolnictwa na włączenie produkcji wołowiny z mlecznych ras bydła do systemu QMP. Jest to ważne, bo podniesie to jakość produktów wołowych, a także zagwarantuje konsumentom wysoką jakość wołowiny - poinformował prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki.

Branża mięsna: bydło ras mlecznych - ze znakiem jakości QMP; fot. shutterstock

System jakości QMP

"Po ponad trzech latach starań Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego otrzymało pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą rozszerzenia systemu jakości QMP o bydło ras mlecznych i ich mieszańców" - powiedział Wierzbicki.

Dodał, że oznacza to, iż produkty tych zwierząt będą mogły być oznaczone znakiem jakości. Konsumenci będą mogli rozpoznać na półce sklepowej wołowinę o gwarantowanym pochodzeniu z ras mięsnych, ale także wołowinę z ras mlecznych - wyjaśnił prezes PZPBM.

To bardzo ważna informacja dla producentów żywca wołowego, bowiem ok. 90 proc. cieląt do opasu pochodzi od krów mlecznych. Dzięki tej decyzji prawie każdy rolnik w Polsce który prowadzi opas bydła będzie miał możliwość przystąpienia do systemu QMP - skomentował.

System QMP jest krajowym system jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny. W ramach systemu certyfikowane są poszczególne obszary łańcucha dostaw wołowiny - od produkcji żywca wołowego, poprzez produkcję i dostawców pasz, transport do przetwórców. System uwzględnia zmiany w standardach m.in. w zakresie dobrostanu zwierząt, lepszej profilaktyki i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wyróżnikiem takiej produkcji jest certyfikat oraz logo Systemu QMP, które gwarantują określoną jakość produkcji oraz produktu.

System jakości QMP został zmodyfikowany w kierunku produkcji zrównoważonej, niskoemisyjnej. Taka produkcja jest wspierana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a w Polsce trwają prace nad włączeniem uczestników systemu QMP do ekoschematu dobrostan zwierząt. W opinii Wierzbickiego, wprowadzenie tego wsparcia od 2024 roku da silny impuls do zwiększania produkcji wołowiny certyfikowanej zrównoważonej, z zapewnieniem lepszych warunków bytowania zwierząt. "Oczywiście, to się przełoży na lepsze postrzeganie tego mięsa przez konsumentów" - podkreślił Wierzbicki.

Polska Wołowina 2030

We wrześniu br. z inicjatywy Rady Sektora Wołowiny została przyjęta w ministerstwie rolnictwa nowa strategia Polska Wołowina 2030. Strategia jest wynikiem aktualizacji poprzedniej Strategii rozwoju rynku "Polska wołowina" (z roku 2019) o obszar - otoczenie. Zmiana otoczenia polskiego sektora wołowiny oznacza nowe wyzwania, z którymi polski sektor wołowiny musi się zmierzyć. Są to m.in.: unijna strategia "Od pola do stołu"; unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego.

W strategii Polska Wołowina 2030 wyeksponowana została rola konsumenta, a nacisk jest położony na jakość produktu. "To jakość, a nie cena, czyni polską wołowinę konkurencyjną. A ocena jakości kulinarnej należy właśnie do konsumenta. Dlatego też ważnym elementem strategii jest, oprócz działań dla poprawy jakości produktu, edukowanie i informowanie polskiego społeczeństwa m.in. za pomocą znaku jakości" - zaznaczył Wierzbicki.

