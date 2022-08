Branża mięsna czeka na szybkie wznowienie dostaw CO2. "Wciąż istnieje zagrożenie"

Za wcześnie jeszcze na ogłaszanie sukcesu. Najpierw musimy otrzymać informacje mówiące o tym kiedy produkcja zostanie wznowiona, w jakim wymiarze, oraz jaka będzie cena związków takich jak dwutlenek węgla, amoniak czy kwas azotowy – mówi Wiesław Różański, prezes UPEMI.

Branża mięsna czeka na szybkie wznowienie dostaw CO2. fot. shutterstock

Chemiczni giganci ograniczyli produkcję CO2

Pod koniec sierpnia niepokój branży spożywczej wzbudziła decyzja Grupy Azoty oraz Anwilu, które ogłosiły ograniczenie produkcji nawozów azotowych ze względu na nagły i bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego.

Organizacje branżowe alarmowały, że ograniczeniu produkcji nawozów towarzyszyć będzie wstrzymanie dostaw substancji nieorganicznych niezbędnych w przemyśle spożywczym. Chodzi zwłaszcza o dwutlenek węgla szeroko stosowany w branży spożywczej, a także wodorotlenek sodu używany m.in. do produkcji wyrobów ługowanych, czy związków amonu stosowanych m.in. do produkcji wypieków. Ponadto Grupa Azoty S.A. poinformowała również o braku możliwości zapewnienia dostaw kwasu azotowego niezbędnego do zachowania higieny linii produkcyjnych, co również ograniczy zdolności produkcyjne i podaż żywności.

Branża mięsna apeluje w sprawie dostaw amoniaku i CO2

Informacje te wywołały natychmiastową reakcję największych krajowych organizacji zrzeszających producentów z sektora spożywczego. Do apelu włączyły się Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG), Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) oraz Związek Polskie Mięso (ZPO).

Przedstawiciele branży alarmują, że ograniczenie dostaw amoniaku lub ich całkowity brak spowoduje ogromne perturbacje prowadzące do wstrzymania nawet 90% produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz zakłóceń w całym łańcuchu produkcji żywności. Powyższe będzie skutkowało również brakiem możliwości odbioru żywca od hodowców. Zatrzymanie dostaw surowego dwutlenku węgla spowoduje też, że na rynku polskim i europejskim wystąpi niedobór obu finalnych produktów tj. ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, krytycznych m.in. dla branży napojowej, piwowarskiej, mięsnej oraz mleczarskiej, powodując nawet konieczność wstrzymania produkcji i rozerwanie łańcuchów chłodniczych.

Branża mięsna o zwiększeniu produkcji CO2

Czy zatem ogłoszona w poniedziałek, 29 sierpnia decyzja Anwilu i Azotów o zwiększeniu produkcji CO2 uspokaja branżę? Niekoniecznie.

W ocenie Wiesława Różańskiego, prezesa UPEMI, wznowienie działania zakładów Anwil to bardzo dobra informacja dla całej branży spożywczej, ale jeszcze za wcześnie jeszcze na ogłaszanie sukcesu.

- Liczymy że trochę uspokoi to nastroje na rynku. (...)Najpierw musimy otrzymać informacje mówiące o tym kiedy produkcja zostanie wznowiona, w jakim wymiarze, oraz jaka będzie cena związków takich jak dwutlenek węgla, amoniak czy kwas azotowy – mówi w rozmowie z Farmer.pl

Branża mięsna czeka na szybkie wznowienie dostaw CO2

Jak dodaje, jeżeli w szybkim tempie dostawy nie zostaną wznowione, branżę czekają przestoje.

- A to nie tylko ograniczone dostawy żywności na rynek, ale też problem dla hodowców, którzy będą musieli czekać na odstawę żywca – tłumaczy.

Także w ocenie Witolda Choińskiego, prezesa zarządu związku „Polskie Mięso”, funkcjonowanie branży pozostaje zagrożone:

- O tym, że kryzys został zażegnany będziemy mogli mówić w momencie gdy usłyszymy o nowych dostawach kierowanych do zakładów przetwórczych. Na dzień dzisiejszy nie mam niestety żadnych informacji potwierdzających poprawę sytuacji – tłumaczy Choiński w rozmowie z Farmerem.