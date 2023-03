Czy polska branża mięsna to wciąż typowo męski świat? Czy kobietom w tym biznesie jest łatwiej zrobić karierę niż 10-15 lat temu? W przeddzień Dnia Kobiet oddajemy głos kobietom, które zarządzają dużymi firmami mięsnymi, organizacjami branżowymi, a także z naukowego punktu widzenia przyglądają się zagadnieniom nierówności płci w biznesie:

W przeddzień Dnia Kobiet oddajemy głos kobietom. Od lewej: Annie Olewnik-Mikołajewskiej, prezes Grupy Olewnik, dr Magdalenie Półtorak, adiunktce w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ w Katowicach, Jolancie Ciechomskiej, kierownik ds. systemu QAFP w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Marietcie Stefaniak, członek zarządu ZM Silesia. fot. mat. pras./Fot. Małgorzata Dymowska, mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czy polska branża mięsna to wciąż typowo męski świat?

Czy kobietom w tym biznesie jest łatwiej zrobić karierę niż 10-15 lat temu?

Jakiego rodzaju czynniki mogą utrudniać dziś kobietom realizowanie się w firmach z tego sektora?

W przeddzień Dnia Kobiet oddajemy głos kobietom, które zarządzają dużymi firmami mięsnymi, organizacjami branżowymi, a także z naukowego punktu widzenia przyglądają się zagadnieniom nierówności płci w biznesie:

Emancypacja w branży mięsnej przychodzi z opóźnieniem?

Anna-Olewnik Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że okres emancypacji w branży mięsnej przychodzi z opóźnieniem.

- Branża mięsna jest bardzo dojrzałą częścią biznesu. Swoje lata świetności miała już w okresie, gdy kobiety raczej opiekowały się domem, a mężczyźni byli jedynymi żywicielami rodziny. (...) Osobiście nie dzielę ludzi ze względu na płeć. Jeżeli ktoś chce spróbować u nas swoich sił to ma taką możliwość. Jeżeli się sprawdza to płeć nie ma znaczenia - wskazuje.

Czy branża mięsna to jeszcze męski świat?

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia w rozmowie z Portalem Spożywczym nie do końca zgadza się z tezą, że branża mięsna to w dalszym ciągu męski świat.

- Nie uważam, że branża mięsna jest w jakikolwiek sposób w tej kwestii wyjątkowa, a stereotyp „męskiego świata” zdaje się odchodzić w zapomnienie. W Zakładach Mięsnych Silesia właściwie na wszystkich poziomach aktywne są zarówno kobiety jak i mężczyźni, a na stanowiskach menadżerskich pracuje wiele kobiet. Co więcej, kobiety są odpowiedzialne za takie kluczowe dla spółki działy jak choćby technologia, jakość, logistyka, marketing, czy finanse. Stereotyp jest tym bardziej zaskakujący, że przecież w każdym biznesie liczy się także, a może przede wszystkim, perspektywa konsumenta. W kategorii wędlin, która stereotypowo uważana jest za kategorię męską, „shoperem” są przede wszystkim – wynika to jasno z badań – kobiety. Na wszystko można popatrzeć więc z różnych perspektyw - dodaje.

Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego jest zdania, że niewielki udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw nie dotyczy jedynie branży mięsnej, ale jest charakterystyczny dla całej gospodarki.

- Nadal prowadzenie firm pozostaje domeną mężczyzn. Owszem branża mięsna jest postrzegana jako „męski świat”. Przyglądając się jednak naszej organizacji i współpracując z firmami zrzeszonymi w UPEMI dostrzegam coraz większą rolę kobiet, które są świetnymi fachowcami zarówno w działach związanych z produkcją, technologią, handlem czy marketingiem. Mimo tego, że sytuacja się poprawia jest jeszcze wiele do zrobienia i zmiany. Szczególnie, że kobiety mają obecnie lepsze przygotowanie pod względem wykształcenia i umiejętności stanowią więc olbrzymi potencjał w każdej firmie, w który warto inwestować - mówi.

Dr Magdalena Półtorak, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ w Katowicach, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawnych gwarancji równości płci oraz międzynarodowej ochrony praw kobiet w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że, jak wynika z jej obserwacji, kobiet w branży mięsnej jest "jak na lekarstwo", niemniej są one bardzo aktywne:

- Z jednej strony, gdy mowa o biznesie w ogóle, Polki - przedsiębiorczynie od lat wiodą prym w różnych rankingach - głównie jednak, gdy mowa o małej, zwykle jednoosobowej działalności. Tu niewątpliwie jest łatwiej niż jeszcze 10-15 lat temu, przede wszystkim ze względu na nowe technologie, dzięki którym nie dość, że prościej jest dotrzeć do klienta (nawet zagranicą), to także "dopasować" prowadzenie firmy do życia prywatnego, by pogodzić te obszary i ponosić mniejsze koszty „osobowe” - wskazuje.

Czy dziś kobietom w branży mięsnej jest łatwiej niż kiedyś?

Anna Olewnik-Mikołajewska zarządza Grupą Olewnik od 2007 roku. Czy dziś kobietom w branży mięsnej (i w polskim biznesie w ogóle) jest trudniej czy łatwiej niż kilkanaście lat temu?

- Zdecydowanie uważam, że aktualnie kobietom w biznesie jest łatwiej. Przede wszystkim jest ich coraz więcej, pokazują swoją siłę i kompetencje. Zrzeszają się w licznych stowarzyszeniach, grupach, pracując na wspólną rzecz budowania tak zwanej kobiecej strony biznesu. Bardzo ważne, że kobiety na przestrzeni lat coraz lepiej uczą się chwalić same siebie, ale też zaczęły się wspierać. To, co stanowi kluczową różnicę między kobietami a mężczyznami to fakt, że kobieta najpierw wszystko robi w poczuciu najwyższej perfekcji, a dopiero później może się tym faktem pochwali przed zespołem czy zarządem - mówi.

W ocenie Marietty Stefaniak kluczowa w ocenie omawianego zjawiska jest zmiana technologiczna - ewolucja, która w branży wędliniarskiej dzieje się od wielu lat.

- Ta ewolucja jest płciowo egalitarna, dotyczy za to w znacznej mierze zmiany pokoleniowej. Co więcej, wyzwania związane z branżą wędliniarską, w szczególności w obszarze produkcyjnym, dotykają kobiety i mężczyzn w takim samym stopniu. W szczególności chodzi tutaj o kwestie związane z pracą w niskiej temperaturze, czy o pracę z samym surowcem. Myślę, że ten stereotyp, może wynikać stąd, że kiedy myślimy o masarzu, czy rzeźniku, przed oczami mamy mężczyznę, zawód ten kiedyś kojarzył się głównie z ciężką pracą fizyczną, która dzisiaj jest w znacznej mierze zmechanizowana. (...) Dzisiejsze uwarunkowania powinny dopuszczać zarówno kobiety jak i mężczyzn do pracy w różnych odnogach branży - dodaje.

Czy zatem dziś kobiecie w branży mięsnej jest łatwiej zrobić karierę niż 10-15 lat temu? Jolanta Ciechomska wskazuje, że jesteśmy w trakcie procesu zmiany postrzegania roli kobiet w biznesie, nie tylko w branży mięsnej, ale również w innych sektorach.

- Ze względu na to, że branża którą reprezentuję jest postrzegana jako „wybitnie męska” tutaj chyba na przestrzeni ostatniego 15-lecia widać największe zmiany jeżeli chodzi o rozwój kariery kobiet. Kobiety są świetnie wykształconymi managerami, ambitniej i odważniej podchodzą do kreowania ścieżki kariery i z satysfakcją obserwuję, że coraz częściej zajmują wysokie stanowiska w strukturach spółek niż kilkanaście lat temu. Również w naszej organizacji to „pierwiastek żeński” stanowi dominującą część zespołu. Okazuje się, że możemy być równoprawnymi partnerami biznesowymi nie tylko dla szeregowych pracowników naszych firm członkowskich, ale również wielu prezesów zarządów największych producentów i hodowców w Polsce - dodaje.

Dr Magdalena Półtorak przyznaje, że, duże firmy są dziś bardziej świadome korzyści wynikających z różnorodnych (także płciowo) zespołów.

- Firmy widzą, że równość płci zwyczajnie się opłaca, gdyż kobiety zwykle są świetnie wykształcone, pracowite, a przy tym mniej skłonne do ryzyka i często bardziej lojalne wobec pracodawcy (zwłaszcza, gdy decydują się założyć rodzinę). Co więcej, szybciej adaptują się do zmieniających okoliczności i statystycznie mają bardziej rozwinięte kompetencje miękkie, co z kolei sprzyja m.in. realizacji założeń CSR i lepszej identyfikacji potrzeb klientów. Jeśli dodać do tego silną kampanię na rzecz równowagi płci w zarządach spółek – można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze swoistym „rynkiem kobiet”. Jeszcze 10 lat temu to rozwiązanie budziło silny sprzeciw, a dziś zwyczajnie już "nie wypada", by management był zmaskulinizowany - wskazuje.

Polecamy również pełną wersję tekstu w naszej Strefie Premium: Czy dziś kobietom w branży mięsnej jest łatwiej niż 10-15 lat temu?

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl