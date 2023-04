Kupujmy polskie produkty żywnościowe, w tym mięso i jego przetwory, w ten sposób wspieramy rolników i wzmacniamy polską gospodarkę - zaapelował do konsumentów prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy (SRW) RP Tomasz Parzybut.

Kupowanie polskich produktów, pomaga rodzimej gospodarce /fot. Shutterstock

Polskie zakłady mięsne walczą o przetrwanie

Okazją do rozmowy o patriotyzmie konsumenckim stała się środowa konferencja prasowa nt. sytuacji w branży mięsnej połączona z degustacją wielkanocnego stołu zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego i Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Prezes Stowarzyszenia przyznał, że dla konsumentów będą to drogie święta, ale także trudne dla branży mięsnej. Jak mówił, w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły koszty m.in. energii, pracy, opakowań, a także cen surowca. To spowodowało poważny spadek dochodowości branży mięsnej.

Zakłady mięsne "walczą o przetrwanie", o to by utrzymać się na rynku, jest gigantyczna presja cenowa ze strony sklepów wielkopowierzchniowych, które sprzedają mięso po cenach dumpingowych - podkreślił Parzybut. Polskie zakłady mięsne nie są w stanie zrekompensować wzrostu kosztów wyższą ceną- stwierdził.

Sieci handlowe sprzedają mięso po znacznie zaniżanych cenach, np. niedawno jedna z nich oferowała schab w cenie ok. 12 zł/kg, podczas gdy zakłady mięsne kupowały w tym samym czasie schab w hurcie w cenie 19 zł/kg. "W takiej sytuacji nie da się konkurować z hipermarketami, trzeba zrobić wszystko by wpłynąć na wzrost patriotyzmu konsumenckiego. Tylko wspierając lokalne sklepy można pomóc gospodarce" - powiedział Parzybut. Dodał, że tylko w ubiegłym roku upadło 4 tys. sklepów, a 10 tys. zawiesiło działalność.

Polacy doceniają polskie produkty

Bardziej optymistycznie o decyzjach zakupowych Polaków mówił zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński. Poinformował, że z badań wynika, że 70 proc. ankietowanych zetknęło się ze znakiem "produkt polski". Efekty też przynosi edukacja konsumencka, coraz więcej konsumentów faktycznie wybiera polskie produkty. Przypomniał, że oznaczenie "produkt polskie" funkcjonuje dopiero od 2017 r. , a jego promocja rozpoczęła się w 2019 r.

Jeśli konsument kupuje polski produkt, to zasila budżet m.in. poprzez podatki (akcyza, VAT). "Z jednej złotówki wydanej na produkt polski, 82 gr. zostaje w polskiej gospodarce, zmiana nawyków konsumenckich o 1 proc. to 7 mld zł więcej w budżecie" - zaznaczył Wroński.

Trudna sytuacja w branży mięsnej jest notowana od kilku lat. Spore problemy zostały spowodowane przez pojawienie się choroby afrykańskiego pomoru świń. ASF nie tylko zabija zwierzęta, ale ogranicza handel m.in. z krajami trzecimi. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk poinformował, że w ubiegłym roku wykryto tylko 14 ognisk tej choroby, w tym nie ma ani jednego. "To dzięki bioasekuracji" - stwierdził dodając, że stale jednak wirus jest wśród dzików.

Kolejnym problemem jest nieopłacalność produkcji trzody z powodu utrzymujących się w ostatnich latach niskich cen skupu trzody chlewnej, stąd spadek pogłowia świń w naszym kraju i likwidacja tysięcy gospodarstw hodowlanych.

Sieci handlowe sprzedają zbyt tanio

Barierą rozwoju branży jest też konkurencja ze strony sieci handlowych, które oferują mięso i produkty mięsne po maksymalnie niskich cenach wypierając polskie produkty z rynku. Zdaniem dyrektor z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) Agnieszki Jamiołkowskiej, takim praktykom handlu sprzyjają konsumenci, którzy choć deklarują, że preferują polską żywność, to faktycznie wybierają produkty najtańsze z dyskontów i sieci handlowych.

Z apelem do konsumentów zwróciło się też 15 organizacji z sektora rolno-spożywczego. Święta to okazja do większych zakupów, "apelujemy, szanowni konsumenci - nie kierujcie się tylko ceną, ale przede wszystkim pochodzeniem produktów i ich składem. Sieci handlowe niskimi cenami zachęcają do zakupów produktów pochodzących głównie z zagranicy. W ten sposób dbają o swoich rolników i przetwórców. Miejcie świadomość, że niska cena nie oznacza produktu równowartościowego z naszymi, polskimi, regionalnymi i lokalnymi wyrobami. Szczególnie teraz pamiętajcie że niższa cena - z reguły znaczy gorszą jakość i smak".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl