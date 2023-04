Odejście od mięsa jest silnym trendem, który w dodatku wpływa negatywnie na percepcję biznesów z tej branży pod kątem kolejnego nabywcy. Jeśli patrzymy na to, co będzie się działo za 5-7 lat to branża mięsna jest dużym znakiem zapytania - mówi nam Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

Branża mięsna jest dziś mało atrakcyjna dla funduszy? fot. shutterstock

Czy branża mięsna jest dziś atrakcyjna dla funduszy?

Z Tomaszem Stamirowskim, partnerem zarządzającym Funduszu Avallon oraz Marcinem Konarskim, partnerem w Avallon MBO porozmawialiśmy niedawno o polskim rynku spożywczym w kontekście potencjalnych fuzji i przejęć, które mogą wydarzyć się w 2023 roku w poszczególnych branżach.

Czy wśród nich jest też branża mięsna?

Avallon: Branża mięsna jest znakiem zapytania

Tomasz Stamirowski w rozmowie z Portalem Spożywczym mówi wprost: Każdy z podmiotów inwestycyjnych chce być w trendzie.

- Odejście od mięsa jest silnym trendem, który w dodatku wpływa negatywnie na percepcję biznesów z tej branży pod kątem kolejnego nabywcy. Jeśli patrzymy na to, co będzie się działo za 5-7 lat to branża mięsna jest dużym znakiem zapytania - dodaje.

Jakie firmy z sektora mięsnego budzą dziś zainteresowanie funduszy private equity?

- Patrzymy np. co robi Tarczyński, choć jest to już firma poza naszym zasięgiem inwestycyjnym. Przewija się wiele mniejszych firm, ale mielibyśmy wahanie. Musiałaby być to transakcja w modelu z menedżerami, którzy pokazaliby nam ciekawy plan. Mięso to wciąż duży kawałek rynku, ale musiałby być to dobrze przemyślany projekt. Mięsa na rynku jest bardzo dużo, pozostaje też kwestia jakości. Nie jest tajemnicą, że wielu producentów ścigało się ze sobą cenowo żeby dostarczać do sieci jak najtaniej. Z drugiej strony jest grupa konsumentów, którzy przy mięsie pozostaną, ale szukają lepszej jakości - dodaje Stamirowski.

Rynek zamienników mięsa ciekawszy dla funduszy?

Marcin Konarski, partner w Avallon MBO zwraca uwagę, że patrząc na subsegmenty, ciekawy jest rynek fleksitariański: produkty z białka roślinnego, które smakują jak mięso, np. kotlety z białka sojowego czy grochu ale z teksturatami i aromatami mięsnymi.

- Na ten rynek patrzymy uważnie, bo widzimy jak w Hortimeksie rośnie nam dystrybucja teksturatów czy roślinnych zamienników białka i dla nas na pewno ten obszar jest atrakcyjny. Niezależnie od tego jak rynek zamienników będzie rósł globalnie, presja na zdrowe żywienie czy zmiana nawyków konsumenckich w postaci trendu convenience jest trwała. Mamy coraz mniej czasu i nie chcemy spędzać go w kuchni. Chcemy kupić sobie coś, co można łatwo przygotować. Niekoniecznie gotowy produkt, ale np. półprodukt, do którego dodając ryż albo ziemniaki jesteśmy w stanie w ciągu 20 min. przyrządzić obiad - podsumowuje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl