Branża mięsna o zamiennikach: Mit prysł

– Biznesowy mit kury znoszącej złotej jajka prysł jak bańka mydlana. Zdecydowała o tym postawa konsumentów, którzy zdecydowali co sądzą o imitacjach tradycyjnych produktów. Nie pomogła także agresywna kampania dyskredytująca przemysł mięsny – komentuje Tomasz Parzybut, prezes zarządu Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy.

Z krajów UE największym rynkiem tego typu produktów są Niemcy, gdzie w 2022 roku wyprodukowano 104 tys. ton produktów proponowanych jako zastępujące mięso.

Ile jest wart rynek zamienników mięsa w Polsce?

Pomimo istotnego wzrostu wartości sprzedaży, rynek roślinnych alternatyw w Niemczech jest aż 80 razy mniejszy niż mięsa i przetworów mięsnych. Także w Polsce rynek roślinnych alternatyw mięsa i wędlin jest stosunkowo niewielki.

Według danych Centrum Monitorowania Rynku (Wilgatek 2023) w 2022 roku wartość sprzedaży tego typu produktów wyniosła 327 mln zł. Wartość rynku roślinnych analogów mięsa w Polsce w porównaniu do wartości produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego (ok 80 mld zł) i drobiarskiego (ponad 100 mld zł) (praca zbiorowa 2022) jest, jak na razie, marginalna i daleka od ok 1% udziału w USA czy Niemczech.

SRW RP: Rynek zamienników jest marginalny



– Producenci mięsnych imitacji często chwalą się ogromnymi procentowymi wzrostami sprzedaży rok do roku. Jednak jeżeli sprzedaje się tak małe ilości towaru jak oni to nawet niewielki wzrost w wolumenie sprzedaży daje „imponujące” wyniki w procentach. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z produkcją marginalną – podsumowuje Tomasz Parzybut z SRW RP.

Aby podkreślać zalety tradycyjnych produktów mięsnych Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy prowadzi od maja tego roku kampanię informacyjno-edukacyjną pt. „Daj Gryza”. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości odżywczych wędlin wieprzowych i wołowych jako smacznych i wartościowych produktów spożywczych.

