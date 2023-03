Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że niewielki udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw nie dotyczy jedynie branży mięsnej, ale jest charakterystyczny dla całej gospodarki.

Wypowiedź pochodzi z tekstu: Branża mięsna jest kobietą? "Wciąż mamy wiele do zrobienia"

- Nadal prowadzenie firm pozostaje domeną mężczyzn. Owszem branża mięsna jest postrzegana jako „męski świat”. Przyglądając się jednak naszej organizacji i współpracując z firmami zrzeszonymi w UPEMI dostrzegam coraz większą rolę kobiet, które są świetnymi fachowcami zarówno w działach związanych z produkcją, technologią, handlem czy marketingiem. Mimo tego, że sytuacja się poprawia jest jeszcze wiele do zrobienia i zmiany. Szczególnie, że kobiety mają obecnie lepsze przygotowanie pod względem wykształcenia i umiejętności stanowią więc olbrzymi potencjał w każdej firmie, w który warto inwestować - mówi.

Czy zatem dziś kobiecie w branży mięsnej jest łatwiej zrobić karierę niż 10-15 lat temu? Jolanta Ciechomska wskazuje, że jesteśmy w trakcie procesu zmiany postrzegania roli kobiet w biznesie, nie tylko w branży mięsnej, ale również w innych sektorach.

- Ze względu na to, że branża którą reprezentuję jest postrzegana jako „wybitnie męska” tutaj chyba na przestrzeni ostatniego 15-lecia widać największe zmiany jeżeli chodzi o rozwój kariery kobiet. Kobiety są świetnie wykształconymi managerami, ambitniej i odważniej podchodzą do kreowania ścieżki kariery i z satysfakcją obserwuję, że coraz częściej zajmują wysokie stanowiska w strukturach spółek niż kilkanaście lat temu. Również w naszej organizacji to „pierwiastek żeński” stanowi dominującą część zespołu. Okazuje się, że możemy być równoprawnymi partnerami biznesowymi nie tylko dla szeregowych pracowników naszych firm członkowskich, ale również wielu prezesów zarządów największych producentów i hodowców w Polsce - dodaje.