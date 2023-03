Ze względu na ogromne wzrosty kosztów produkcji zarówno dla producentów, jak i przetwórców mięsa wiele firm wstrzymało inwestycje, które planowało na ten rok do czasu, aż sytuacja się ustabilizuje – mówi nam Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Problemy i wyzwania branży mięsnej. Z czym obecnie mierzy się sektor?

Jakub Szymanek: Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku mięsa w Polsce? Co jest największym wyzwaniem dla producentów?

Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso: W przypadku rynku wieprzowiny wyzwaniem jest ciągła walka z ASF, co nie pomaga w uzyskaniu pewnej stabilności na rynku. Ani nam, ani producentom i nikomu na rynku nie zależy na tym, żeby ceny były tak niestabilne. A ceny są raz wysokie, a raz niskie. Chcemy, żeby ceny osiągnęły stabilny poziom, który da producentom możliwość funkcjonowania na rynku i jednocześnie spowoduje, że produkcja będzie opłacalna również dla dystrybutorów. Dodatkowo przez brak stabilizacji i problemy z ASF mamy ciągle zamknięte takie rynki jak: Chiny, Japonia czy Korea, a są to bardzo istotne kierunki dla polskiego rynku wieprzowiny.

Dodam, że brak stabilizacji doprowadził również do tego, że obecnie mamy najniższy poziom pogłowia trzody chlewnej od blisko 50 lat. W tej chwili pracujemy wspólnie z Ministerstwem (MRiRW – przy red.) nad tym, żeby odbudować te poziomy i przygotowujemy strategię, która pokaże, jak rozwiązać te problemy i pomoże zwiększać poziom produkcji zbliżony choćby do tego, jaki mieliśmy 10 lat temu.

Branża mięsna o cenach energii i inflacji

Czy inflacja i rosnące ceny energii również wpływają na taką sytuację?

Rosnące koszty produkcji, w tym wysoka inflacja i koszty energii, to problemy całej branży spożywczej. Te ceny spowodowały ogromne wzrosty kosztów produkcji zarówno dla producentów, jak i przetwórców mięsa. Do tego doszła niestabilność związana z wojną w Ukrainie i napływ mięsa z Ukrainy. To wszystko spowodowało destabilizację rynku w Polsce i jeszcze większą walkę konkurencyjną, co niestety wykorzystują inni, zwłaszcza sieci, które szukają produktu tańszego, który przyciągnie konsumenta. A jak wiemy, przez koszty związane z inflacją konsumenci też mają mniejszy zasób gotówki i szukają mimo wszystko tańszych produktów, a nie tych z wyższej półki.

Czy ceny mięsa wzrosną przed Wielkanocą?

Mówiąc o cenach, jakich cen mięsa możemy spodziewać się przed świętami wielkanocnymi na sklepowych półkach?

Myślę, że ceny mięsa w sklepach powinny być stabilne. Tutaj już raczej nic nie powinno się wydarzyć. Chyba że wystąpi jakiś czynnik, na który nie mamy wpływu i będzie to sytuacja nieprzewidywalna. Natomiast, jeśli nic szczególnego się nie wydarzy, to powinna nastąpić pewna stabilizacja tego, co mamy obecnie. Te czynniki, które miały wystąpić, one już się pojawiły. Być może nie wszędzie jeszcze osiągnęliśmy cenę na poziomie, który zadowoliłby wszystkie strony, bo dalej uważam, że w tej chwili w najgorszej sytuacji są ubojnie, którym jest najtrudniej osiągnąć ten minimalny poziom stabilizacji. Stąd też wiele firm wstrzymało inwestycje, które planowało na ten rok do czasu, aż się ta sytuacja ustabilizuje.

Ale podwyżek cen mięsa w sklepach raczej nie powinniśmy się spodziewać przed świętami?

Myślę, że ceny mięsa będą na tym poziomie, na którym są obecnie. Być może pojawi się mała korekta i nastąpią niewielkie wzrosty, ale to już będą na pewno niewielkie.

Związek Polskie Mięso rusza z nową kampanią

Zmieniając temat, Związek Polskie Mięso kolejny raz rozpoczął kampanię promującą polskie mięso. Na czym będą się Państwo koncentrować w tej edycji?

W tej edycji, tak samo jak w poprzednich latach, koncentrujemy się na promocji mięsa drobiowego i wieprzowego. Chcemy dalej pokazywać wszystkie zalety tych rodzajów mięs. Na pewno teraz, w okresie świąt wielkanocnych oraz majówki, stawiamy na największe skupienie działań promocyjnych. Planujemy warsztaty kulinarne, spotkania z dziennikarzami, chcemy być obecni w mediach internetowych i w telewizji, w tym w programach śniadaniowych, żeby z naszymi przekazem jak najlepiej dotrzeć do konsumentów.

Podczas tej edycji chcemy również w większym stopniu skupić się na mediach społecznościowych, żeby tam trafić do szerszej grupy, do nowych odbiorców. Jeśli ten kanał się sprawdzi, być może następne działania będziemy jeszcze bardziej poszerzać w tym kierunku. Natomiast, jak już wspomniałem, chcemy szeroko działać w mediach internetowych i w programach telewizyjnych, gdzie pokażemy walory polskiego mięsa.

Dziękuję za rozmowę.

