Branża mięsna wciąż pod kreską. Czy 2021 rok to zmieni?

25 listopada Główny Lekarz Weterynarii potwierdził informację o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w liczącym 930 tys. sztuk drobiu stadzie kur niosek w powiecie wolsztyńskim, w województwie Wielkopolskim.

Wykryte ognisko ptasiej grypy to 33 przypadek HPAI w Polsce 2020 r., ale pierwszy w drugim półroczu. Poprzednie ognisko potwierdzono 31 marca, w związku z czym w połowie sierpnia Polska została uznana oficjalnie za kraj wolny od grypy ptaków.

Grypa ptaków - nie skorzystaliśmy na jej braku

Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA wskazuje, że pojawienie się ptasiej grypy już w listopadzie sprawiło, że branża nie zdążyła skorzystać na otwarciu polskiego rynku po ubiegłorocznej grypie.

- Świadectwa podpisane z krajami trzecimi przewidujące automatyczne zamknięcie rynków ze względu na pojawienie się w Polsce ognisk ptasiej grypy szybko rozwiały nasze nadzieje związane z powrotem na te rynki. Nie mamy jeszcze szczegółowych danych nt. polskiego eksportu drobiu za ostatnie miesiące, które pozwoliłyby nam odpowiedzieć na pytanie czy branża choć trochę skorzystała na przejściowym otwarciu części rynków trzecich. Obecność ptasiej grypy musimy traktować tutaj bardziej jako powrót do status quo - to brak ognisk ptasiej grypy byłby pozytywną niespodzianką dla branży - dodaje.

Analityk nie ma wątpliwości, że ponowne pojawienie się grypy ptaków w Polsce dodatkowo pogorszy perspektywy dla sektora drobiarskiego.

- Druga fala pandemii silnie uderzyła w kanał HoReCa, zarówno w Polsce, jak i krajach Europy Zachodniej. Przez lata polskie drobiarstwo budowało swoje przewagi zwiększając skalę produkcji i to nam dobrze wychodziło. Dostarczaliśmy produkt w konkurencyjnej relacji jakości do ceny, mniejszą uwagę przywiązując do budowy marek i rozpoznawalności na rynku. W gastronomii nie trzeba było posiadać silnej marki, stąd ta strategia bardzo dobrze się sprawdzała. Niemniej teraz w warunkach ograniczonej działalności kanału HoReCa producenci są skazani na inne kanały dystrybucji, gdzie marka ma o wiele większe znaczenie. W konsekwencji strategia, która w ostatnich latach była źródłem sukcesu branży, teraz utrudnia jej podniesienie się w warunkach pandemii - dodaje.