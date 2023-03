Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy złożyło do UOKIK zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podając m.in. przykład jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, w którym oferowany był schab w cenie 11,86 podczas gdy zakłady mięsne w hurcie mogły zakupić ten sam element za 19 złotych.

Branża mięsna zawiadamia UOKiK w sprawie dumpingowych cen mięsa. fot. mat. pras.

Branża mięsna na spotkaniu z ministrem i szefem UOKiK

14 marca 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z Henrykiem Kowalczykiem, Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa, Tomaszem Chróstnym, prezesem UOKIK i kierownictwem resortu rolnictwa.

Tematem rozmowy były wyzwania, które stoją przed branżą mięsną, przedstawione w apelu przesłanym przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy oraz związki rolnicze do resortu.

Stowarzyszenie reprezentowane było przez Dariusza Niebieszczańskiego, przewodniczącego Rady Krajowej oraz Tomasza Parzybuta, prezesa zarządu. W spotkaniu uczestniczyli także sygnatariusze apelu: Wiktor Szmulewicz przewodniczący Krajowych Rad Izb Rolniczych oraz Marek Duszyński, przewodniczący ZZR Samoobrona.

Branża mięsna zawiadamia UOKiK w sprawie cen mięsa w sieciach

Przewodnim tematem była sprzedaż po cenach dumpingowych mięsa w sklepach wielkopowierzchniowych. Stowarzyszenie złożyło do UOKIK-u zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podając m.in. przykład jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, w którym oferowany był schab w cenie 11,86 podczas gdy zakłady mięsne w hurcie mogły zakupić ten sam element za 19 złotych.

Prezes UOKIK zaznaczył, że zna przedstawiany przez organizację problem i przyjrzy mu się. Zaznaczył jednak, że obecne przepisy pozwalają na stosowanie tego typu "promocji".

Kowalczyk o cenach mięsa w sieciach

Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że ceny oferowane przez sklepy wielkopowierzchniowe wyraźnie odbiegają od realiów. Dodał również, że popiera tworzenie regionalnych półek sklepowych w supermarketach i jest otwarty na inicjatywę naszej organizacji.

Przedstawiciele SRW RP poruszyli m.in temat wysokich cen gazu oraz Funduszu Ochrony Rolnictwa. Premier zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie cena gazu wróci do akceptowalnych przez wszystkich norm i nie trzeba będzie tworzyć tzw. tarczy. Uczestnicy wstępnie umówili się na kolejne spotkanie po wpłynięciu do resortu propozycji zmian o których dyskutowano.

