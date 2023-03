8 organizacji branżowych sektora mięsnego skierowało list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego.

Branża wymienia w liście szereg aktualnych wyzwań dla produkcji mięsa i mleka w Polsce.

Producenci zwracają uwagę, że stopniowy upadek produkcji rolnej, nie stanie się problemem jedynie dla branży rolno-spożywczej tj. hodowców i przetwórców, ale dla całej polskiej gospodarki oraz każdego konsumenta.

Producenci wskazują, że polskie zakłady przetwórcze, które są głównym nabywcą produktów oferowanych przez polskich rolników muszą mierzyć się z wysokimi kosztami energii, rosnącymi kosztami stałymi, których nie mogą zrekompensować wzrostem cen, ponieważ "nie pozwalają na to, w większości zagraniczne, sieci handlowe stosując nieuczciwe praktyki handlowe."

Przedstawiciele branży mięsnej podkreślają, że do produkcji żywności korzystają z coraz droższej energii elektrycznej, o czym doskonale wiedzą dostawcy energii elektrycznej - spółki skarbu państwa, które są wspierane przez państwo, a tak naprawdę wspierane codziennie przez każdego z nas.

- Efekty utrzymywania się obecnej sytuacji są bardzo proste do wyobrażenia. Za przykład może posłużyć upadłość jednego z zakładów przetwórczych na podkarpaciu. Znów najwyższą cenę zapłacili pracownicy, którzy stracili pracę, a każdy pracownik to jednocześnie konsument. W podobnej sytuacji mogą za chwilę znaleźć się kolejne zakłady przetwórcze, w których zatrudnianych jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Polskie gospodarstwa rolne będą umierać mniej spektakularnie, w ciszy tabel i danych GUS, ponieważ zabraknie odbiorców dla wytwarzanych przez nie płodów rolnych w Polsce i zagranicą - czytamy w liście.

Sygnatariusze listu są zdania, że polski konsument ma prawo oczekiwać systemowych rozwiązań, które będą zapobiegać manipulacjom cenami masła, cukru lub dumpingowymi cenami mięsa na sklepowych półkach.

- Ma prawo do informacji oraz zrozumienia mechanizmów „drenowania portfeli” i wpływu indywidualnych decyzji zakupowych na całą gospodarkę oraz zamożność swojego kraju. Ma prawo do zakupu polskiego mięsa, wędlin, jaj, mąki i mleka. Jako organizacje zrzeszające hodowców i przetwórców rolno-spożywczych czujemy się w obowiązku, aby zareagować na obecną sytuację i apelować w imieniu polskich rolników i polskich konsumentów - czytamy dalej.

Organizacje zwracają się do premiera o rozpoczęcie natychmiastowych prac nad:

- Jesteśmy gotowi, na każdym etapie przystąpić do rozmów i wspomóc Pana Premiera doświadczeniem, radami i propozycjami rozwiązań, tak aby zmiany mogły zaistnieć szybko i efektywnie. Ich powodzenie jest kluczowe dla polskiej gospodarki. Produkcja i przetwórstwo rolne to bardzo ważna i istotna branża, której wartość produkcji to setki miliardów złotych rocznie. To podatki, jedno ze źródeł finansowania programów socjalnych. Chcemy, aby zadał Pan sobie pytanie, czy Polskę stać w chwili obecnej na tak duże potencjalne straty finansowe i wysokie koszty społeczne, które dotkną nas wszystkich, ponieważ każdy z nas jest konsumentem, a co więcej każdy z nas jest również wyborcą - czytamy w liście.