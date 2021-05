Branża: Nowe przepisy ws. ASF dobiją małe gospodarstwa

Obowiązujące od końca kwietnia nowe unijne przepisy dotyczące zwalczania ASF są drakońskie dla małych gospodarstw - alarmuje branża. GIW przekonuje, że wymogi nie są trudne do spełnienia, choć...nie zamierza ściśle kontrolować ich przestrzegania.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 06-05-2021, 10:38

Nowe przepisy ws. ASF dobiją małe gospodarstwa - alarmuje branża. fot. shutterstock

21 kwietnia 2021 r. we wszystkich krajach UE weszło w życie rozporządzenie, które ustanawia szczególne środki zwalczania ASF.

Według branży mięsnej przepisy są zbyt drakońskie dla małych gospodarstw.

Główny Lekarz Weterynarii uspokaja, że przepisy nie są trudne do spełnienia, ale nie zamierza prowadzić ich "nadmiernej egzekucji".

21 kwietnia 2021 r. we wszystkich krajach UE weszło w życie rozporządzenie, które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Nowe przepisy ws. ASF - jakie zmiany?

Do najważniejszych zmian należą:

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,

- brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń,

- w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa.

Wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym rozporządzeniu KE oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza dwoma nowymi elementami: koniecznością ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”, zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.

Plan ten zawiera znane już wymagania jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, jak i nowe w brzmieniu ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz - informuje GLW.

Branża: Przepisy dobre dla dużych

W ocenie branży mięsnej nowe przepisy są zbyt drakońskie dla małych gospodarstw

- Wprowadzenie oddzielenia strefy czystej od brudniej i wprowadzenie dodatkowych zasad, któe pozwalają na rezygnację z badań krwi to wymogi, które obecnie spełniają jedynie największe hodowle. Obawiamy się, że mniejsze hodowle nie poradzą sobie z dostosowaniem się do wymogów w tak krótkim terminie i będzie to oznaczało ich upadek - mówi nam Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Międzybranżowe Porozumienie ds. walki z ASF zaapelowało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odroczenie wejścia w życie rozporządzenia do grudnia 2021 roku.

Sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński odpowiedział Porozumieniu, że oba rozporządzenia stosuje się od 21 kwietnia 2021 r. i nie został przewidziany okres przejściowy w ich stosowaniu.

- W związku z powyższym nie ma możliwości na poziomie przepisów krajowych przyjęcia

innych rozwiązań, w tym rozłożenia w czasie obowiązywania nowych regulacji unijnych - poinformował wiceminister.

Giżyński zapewnił, że "w najbliższym czasie przekazane zostaną dalsze dokumenty stanowiące uzupełnienie procedur i wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do egzekwowania nowych wymagań, co powinno ułatwić spełnienie wymagań przyjętych w powyższych rozporządzeniach. Równocześnie w części zmienione zostaną także odpowiednie przepisy krajowe."

Wspomniane wytyczne przedstawił Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. W jego ocenie "w rozporządzeniu nie ma nic takiego, co wymaga istotnych nakładów finansowych" (poza ogrodzeniami).

- Wystarczą chęci i skoncentrowanie się na swoich obowiązkach, które już wcześniej obowiązywały. Unijne przepisy nie wymagają np. wykonywania deratyzacji (zwalczania szczurów), co dotychczas trzeba było przeprowadzać, a było to o wiele bardziej czasochłonne i kosztowne - dodał.

Ułatwienia, ale bez kontroli

4 maja komunikat w sprawie spornych przepisów opublikował Główny Lekarza Weterynarii. Jak czytamy, "wbrew doniesieniom medialnym" nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.

W komunikacie najciekawsze jest napisane pogrubioną czcionką zdanie "Nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad." - To dla nas jedyna nadzieja - komentują branżowcy.