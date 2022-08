Branża o azotanach w mięsie drobiowym: To jeden z mitów. Prawo zabrania ich stosowania

Autor: AT

Data: 12-08-2022, 10:48

Wokół mięsa drobiowego narosło wiele mitów i stereotypów na temat rzekomej zawartości różnego rodzaju niedozwolonych substancji. Stosowanie hormonów czy antybiotykowych stymulatorów wzrostu w produkcji drobiu jest zabronione przez prawo - mówi dyrektor generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński.

Branża o azotanach w mięsie drobiowym: To jeden z mitów. fot. shutterstock

Branża o mierzeniu poziomu azotanów w mięsie drobiowym

5 sierpnia 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa KRD-IG z prezentacją wyników badań przeprowadzonych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Celem analizy była ocena przydatności urządzenia Soeks Ecovisor F4 do pomiaru zawartości azotanów w mięsie drobiowym i produktach drobiowych przetworzonych.

Raport wykazał, że są one sprzeczne z wynikami akredytowanej metody badawczej. Tym samym urządzenie nie jest przydatne do pomiaru azotanów w mięsie drobiowym i produktach drobiowych przetworzonych.

Jak mierzyć poziom azotanów w drobiu?

Wyniki pomiaru urządzeniem Soeks Ecovisor F4 próbek produktów drobiowych przetworzonych obarczone są dużym błędem pomiarowym wynoszącym powyżej 1900 % w trybie EU oraz powyżej 3800 % w trybie GOST.

Pomiary testerem Soeks Ecovisor F4 wprowadzają konsumenta w błąd. Wskazują, że nie należy spożywać produktów, które w świetle wyników otrzymanych metodą akredytowaną spełniają normy UE.

Wyniki pomiarów testerem Soeks próbek produktów drobiowych przetworzonych zarówno w trybie EU jak i GOST są niemiarodajne i niewiarygodne.

Wyniki pomiarów testerem Soeks Ecovisor F4 w trybie GOST próbek świeżego mięsa drobiowego są inne niż pomiary wykonane tym samym urządzeniem w trybie EU. Przede wszystkim są jednak sprzeczne z wynikami badań metodą akredytowaną.

Ponadto, zgodnie z instrukcją - urządzenie Soeks Ecovisor F4 nie jest przeznaczone do badania produktów przetworzonych np. przetworów mięsnych. W dołączonych do urządzenia dokumentach podana jest następująca informacja: „…producent testował urządzenie dla następujących grup produktów – owoce, warzywa, mięso i ryby (owoce morza). Urządzenie testuje tylko produkty z grupy i żadnych innych (należy się trzymać ścisłej definicji – kiełbasa to nie mięso z definicji więc urządzenie jej nie testuje…)”.

Ile azotanów jest w mięsie drobiowym?

- Wokół mięsa drobiowego narosło wiele mitów i stereotypów na temat rzekomej zawartości różnego rodzaju niedozwolonych substancji. Nie jest to jednak prawdą. Stosowanie hormonów czy antybiotykowych stymulatorów wzrostu w produkcji drobiu jest zabronione przez prawo. Ponadto wszystkie etapy produkcji są ściśle monitorowane. A unijne normy bezpieczeństwa, które są najbardziej rygorystyczne na świecie, gwarantują, że finalny produkt jest zdrowy, nie zawiera azotanów i odznacza się wysoką jakością – powiedział na początku konferencji prasowej Dyrektor Generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński.

W trakcie konferencji prasowej Ewelina Ciunel, Ekspert ds. Badań Chemicznych Laboratorium J.S. Hamilton Poland przedstawiła wyniki badań porównawczych dotyczących rzekomej zawartości azotanów w próbkach mięsa drobiowego i produktów drobiowych przetworzonych. Zbadane zostało podudzie z kurczaka, sznycle z fileta z piersi kurczaka, parówki z kurczaka oraz szynka delikatesowa z fileta drobiowego.

Przeprowadzona analiza wykazała, że urządzenie Soeks Ecovisor F4 nie jest wiarygodnym źródłem danych dotyczących zawartości azotanów w mięsie drobiowym i produktach drobiowych przetworzonych. Pomiary wykonane za pomocą testera znacząco różniły się od wyników badań przeprowadzonych za pomocą akredytowanej metody laboratoryjnej.