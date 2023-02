Nie możemy się oprzeć przekonaniu, że tanie mięso - oferowane klientom sieci handlowych - jest wielu osobom na rękę. Jednak w dalszej pespektywie doprowadza do rujnowania całej polskiej branży mięsnej - czytamy w liście Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Poniżej pełna treść pisma:

"Wszystko wskazuje na to, że zbliżające się Święta Wielkanocne będą dla konsumentów najdroższymi w historii. Dla wielu zakładów mięsnych mogą to być także ostatnie święta w ich często kilkudziesięcioletniej historii. Obecna sytuacja to efekt wieloletnich zaniedbań, które – w połączeniu z ostatnim kryzysem - będą zbierały żniwo bankructw w skali dotychczas niespotykanej.

Brak systemowych rozwiązań doprowadził do tego, że szeroko rozumiany sektor wieprzowiny stanął na skraju upadku. Trudno zrozumieć, że kraj, który był jednym z większych producentów wieprzowiny w Europie, nie jest dziś w stanie utrzymać hodowli na takim poziomie, jaki zapewni dostęp do mięsa wieprzowego dla polskich konsumentów.

Dewastacja branży odbywa się naprzemiennie. Z jednej strony represyjne podejście do zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, połączone z brakiem dostatecznego wsparcia hodowców, doprowadziło do największego w historii spadku liczby gospodarstw trzodziarskich. Dziś pogłowie trzody chlewnej wynosi zaledwie 9,62 mln sztuk i wciąż spada.

Branża mięsna: Przegrywamy z marketami

Z drugiej - zakłady przegrywają nierówną walkę o klienta ze sklepami

wielkopowierzchniowymi, które oferują mięso po rażąco zaniżonych cenach. Dziś w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych, reprezentowanych przez zachodni kapitał, można kupić schab w cenie 15 złotych za kilogram, gdy ten sam schabowy na rynku tradycyjnym sprzedawany jest w cenie 27 złotych - pisze SRW RP.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP od wielu lat zgłasza do Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumenta problem rażąco zaniżanych cen sprzedaży mięsa. Pomimo przedstawiania wielu przykładów łamania przepisów prawa, dotychczas nie wszczęto żadnej procedury sprawdzającej. Nie możemy się oprzeć przekonaniu, że tanie mięso - oferowane klientom sieci handlowych - jest wielu osobom na rękę. Jednak w dalszej pespektywie doprowadza do rujnowania całej polskiej branży mięsnej.

Sprzedaż po zaniżonych cenach, prowadzona przez sklepy wielkopowierzchniowe, z jednej strony doprowadza zakłady do bankructw, a z drugiej daje niechlubny przykład innym podmiotom współpracującym z sieciami, że jednak możliwe jest oferowanie produktów na marży bliskiej zeru.

Brak reakcji władz państwowych na obecny proceder jest irracjonalny. Należy na nowo unormować zasady funkcjonowania zakładów przetwórczych z działającymi na preferencyjnych warunkach zachodnimi sieciami wielkopowierzchniowymi. Na poziomie legislacyjnym należy m.in. doprowadzić do stworzenia regionalnych półek z produktami lokalnymi.

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost ceny za mięso wieprzowe. Wynika to z faktu spadającego w Polsce pogłowia, niewielkiej krajowej bazy zarodowej, bez której hodowcy skazani są na import prosiąt po cenach niestabilnych, zależnych od wahania waluty euro.

Branża wieprzowa: Na rynku brakuje tuczników

Tuczników na rynku brakuje. Od ponad 8 miesięcy część województwa wielkopolskiego jest w czerwonej strefie, a hodowcy nie dość, że nie zarabiają, to ponoszą straty w związku z utrzymywaniem nierentownej hodowli trzody chlewnej. Skoro nie ma nadzwyczajnego wsparcia, minimalizującego straty dla hodowców w strefie czerwonej, to hodowla będzie upadała także w innych województwach.

Brak dostępności surowca doprowadza do gigantycznego wzrostu cen, który połączony z rosnącymi kosztami produkcji, opakowań, transportu, kredytów czy utrzymania kadry pracowniczej, a przede wszystkim wzrostu cen energii, już doprowadził do utraty rentowności wielu zakładów przetwórczych. Mikro-, małe i średnie firmy korzystają z tzw. ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej.

Trzeba przyznać, że obecna stawka przy kilkusetprocentowych wzrostach sprzed kilku miesięcy jest dużo niższa, ale i tak oznacza ona podwyżkę o około 150 procent w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku.

Branża mięsna: Presja sieci nie pozwala przerzucać podwyżek na klientów

Presja niskich cen sklepów wielkopowierzchniowych, zestawionych z ofertą lokalnych małych sklepów firmowych, nie pozwala na przerzucenie proporcjonalnie podwyżek na klientów.

Zakłady generują więc straty, podążając w kierunku bankructwa. Należy podkreślić, że w 2022 roku zlikwidowanych zostało około 4 tysięcy małych sklepów, a niemal 10 tysięcy zawiesiło swoją działalność.

W obecnym momencie potrzebne jest:

- Uruchomienie preferencyjnych kredytów dla zakładów, które znalazły się w trudnej sytuacji.

- Uruchomienie wsparcia dla hodowców trzody chlewnej w strefie czerwonej, które

zminimalizują ich straty.

- Uruchomienie programu odbudowy stad zarodowych, który pozwoliłby patrzeć na przyszłość sektora z nadzieją.

- Stworzenie regulacji ułatwiającym lokalnym zakładom „wejście” na półki sklepów

wielkopowierzchniowych.

Przedstawiciele zakładów mięsnych skupionych w Stowarzyszeniu Rzeźników i

Wędliniarzy RP opowiadają się również za:

- Uruchomieniem dofinansowań na tworzenie ferm wiatrowych oraz biogazowni dla zakładów przetwórczych i hodowców.

- Wydawaniem preferencyjnych zgód na budowę ferm powyżej 210 DJP, na które nie trzeba będzie czekać dłużej niż 1,5 roku. Obecnie na otrzymanie decyzji środowiskowych oczekuje się od 3 do 5 lat.

Pismo to składamy jako jeden apel - ściśle od siebie zależnych - przetwórców i hodowców. Jesteśmy świadomi tego, że składanie apeli nie rozwiąże problemów. Wobec powyższego w obecnym momencie nie widzimy innego rozwiązania poza spotkaniem z Panem Premierem i ustalenie realnych działań, które wyjdą naprzeciw naszym problemów - podsumowują autorzy pisma.

