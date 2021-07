Branża przedstawiła 6 pomysłów na zwalczenie ASF w Polsce

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF 20 lipca przedstawiło wnioski ze spotkania. Wśród postulatów znalazło się m.in. wsparcie dla działań IW w rejonach nowych zakażeń oraz opracowanie strategii ograniczenia populacji dzików.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 21-07-2021, 10:43

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF przedstawiło sześć postulatów. fot. Magdalena Smolnicka on Unsplash

Czy Polska kiedykolwiek uwolni się od ASF? W ósmym, wyjątkowo trudnym roku obecności ASF w Polsce, lekarze i branżowcy nie mają wątpliwości: całkowite pozbycie się afrykańskiego pomoru świń z naszego kraju jest mało prawdopodobne.

20 lipca Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF przedstawiło sześć pomysłów na ograniczenie występowania pomoru na terenie Polski

Wsparcie dla działań IW w rejonach nowych zakażeń

Do 20 lipca 2021 r. w Polsce potwierdzono w roku bieżącym 24 ogniska ASF. Przyczyny ognisk w rejonach nowych zakażeń są przedmiotem dochodzeń epizootycznych, których wyniki jeszcze nie są znane.

Porozumienie wspiera strategię działań prewencyjnych IW polegającą na likwidacji – za odszkodowaniem – stad trzody chlewnej w promieniu 1 kilometra od ujawnionych ognisk, ograniczenia tranzytu oraz wyznaczenie objazdów na lokalnych drogach, poszukiwanie padłych dzików w promieniu 5 km od ognisk oraz badania wszystkich dzików pozyskanych w polowaniach i odstrzale sanitarnym. Dodatkowo Porozumienie postuluje badania padłych dzików na terenach wolnych od ASF.

Porozumienie wnioskuje o niezwłoczne wsparcie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej, aby mogła w pełni realizować strategię walki z ASF.

Strategie regionalne i kompartmentalizacja

Porozumienie opowiada się za opracowaniem regionalnych strategii zwalczania ASF dla województw, które utrzymują najwięcej trzody chlewnej (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie). Przygotowane strategie pomogą stworzyć podstawy przyszłej kompartmentalizacji produkcji, która pozwoli nie tylko na łatwiejsze przemieszczanie zwierząt w strefach ASF, ale również ułatwi funkcjonowanie całej branży w rejonach zakażonych.

Porozumienie postuluje wystąpienie do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie programu pilotażowego utworzenia kompartmentów w Polsce w oparciu o wytyczne opublikowane przez OIE.

W krajowej strategii ASF Porozumienie zaleca uwzględnić szybkie testy w kierunku ASF (o ile okażą się one wystarczająco wiarygodne) oraz możliwość certyfikacji bioasekuracji w łańcuchach dostaw przez niezależne firmy certyfikujące. Pozwoli to na częściowe odciążenie IW, która z powodu braków kadrowych zwalcza ASF poprzez przesunięcia pracowników z innych regionów.

Ogrodzenia i plany bezpieczeństwa biologicznego

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 nakłada obowiązek na gospodarstwa, które przemieszczają świnie poza strefy ASF, budowę ogrodzeń oraz zatwierdzenia planów biologicznego bezpieczeństwa. Porozumienie wnioskuje o zbadanie ile gospodarstw w strefach I, II, III posiada ogrodzenia oraz ile opracowano i zatwierdzono planów bezpieczeństwa biologicznego.

Wytyczne zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie

Porozumienie wnioskuje do GIW o weryfikację wdrożenia wytycznych (pismo znak: GIWz.432.138(2)) przez PLW odnośnie zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, zawartych w piśmie znak: GIWz.432.138(2).2020. Niestety docierają do nas informacje, że niektórzy PLW kwestionują wytyczne GLW nie tylko traktując je za „nieważny” i nieobowiązujący dokument, ale wręcz, gdy rolnicy próbują powoływać się te wytyczne, PLW wskazują, że nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami (np. stosowanie bardziej zaawansowanych automatów dezynfekcyjnych w miejsce tradycyjnych mat).

Opracowanie strategii ograniczenia populacji dzików

Porozumienie wystąpi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o opracowanie strategii ograniczenia populacji dzików, która stanowi rezerwuar wirusa ASF. Od początku epidemii taka strategia nie została opracowana. Porozumienie wystąpi do Prezydenta Poznania o wycofanie się z projektu tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego, który zakłada wypuszczanie do lasu odłowionych dzików z terenów miejskich.

Poprawa komunikacji w łańcuchu dostaw

Porozumienie będzie dążyło do usprawnienia komunikacji i budowania zaufania w całym łańcuchu dostaw, aby ograniczyć rozwarstwianie cen się skupu w zależności od strefy pochodzenia żywca. W walkę z ASF oprócz Inspekcji Weterynaryjnej, organizacji hodowców, przetwórców, firm paszowych, utylizacyjnych, myśliwych powinny włączyć się również organizacje handlowców. Do czasu wypracowania innych rozwiązań Porozumienie opowiada się za kontynuowaniem wypłat rekompensat rolnikom produkującym w strefach III i II ze względu na niższe ceny skupu żywca.

Sygnatariusze:

Aleksander Dargiewicz, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Witold Choiński, Związek Polskie Mięso

Janusz Rodziewicz, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Monika Piątkowska, Izba Zbożowo Paszowa

Wiesław Różański, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

Ignacy Zaremba, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”