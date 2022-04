Branża wieprzowa czeka na sezon grillowy i lepszą pogodę

Nowe impulsu do wzrostu cen skupu może przynieść obniżona podaż żywca oraz poprawa pogody i sezon grillowy - ocenia Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Branża wieprzowa o sytuacji na rynku po Wielkanocy

W tygodniu przedświątecznym liczba dni ubojowych była mniejsza, a unijne zakłady przetwórcze ograniczyły produkcję. Wielu pracowników zakładów mięsnych wyjechało na święta. Umiarkowana podaż żywca była wystarczająca na potrzeby przetwórstwa.

Po Świętach Wielkanocnych europejski rynek żywca wieprzowego jest zróżnicowany. W Hiszpanii, Danii, Francji i Austrii nie zanotowało zmian cenowych. W stosunku do ubiegłego tygodnia ceny skupu tuczników wzrosły we Włoszech (+2₵). Spadki zanotowano w Holandii (-6₵) i Belgii (-5₵) – informuje ISN.

W Niemczech rynek jest zbilansowany. W dniu 20/04/2022 w notowaniach VEZG cena skupu tuczników została utrzymana bez zmian na poziomie 1,95€/kg (wbc).

Hodowcy czekają na sezon grillowy i lepszą pogodę

Na krajowym rynku w ostatnim tygodniu nie zanotowało znaczących ruchów cenowych. W stosunku do ubiegłego tygodnia średnia cena skupu tuczników w kl. E pozostała niezmieniona i wyniosła 8,50 zł/kg. Wysokie koszty pasz i energii wstrzymują wstawienia prosiąt do tuczu w wielu chlewniach, co spowoduje obniżenie podaży tuczników w następnych miesiącach.

Nowe impulsy do wzrostu cen skupu spodziewane są kolejnych tygodniach wraz z poprawą pogody i rozpoczęciem sezonu grillowego - ocenia Polpig.