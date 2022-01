Branża wieprzowa w cieniu Omikrona. Brakuje pracowników w zakładach

Zakażenia Covid-19 w zakładach oraz ASF we Włoszech wywołują dużą niepewność na rynku, co przekłada się na spadek ceny skupu tuczników w Unii Europejskiej - informuje Aleksander Dargiewicz, prezes Polpig.

Pracownicy unijnych ubojni i zakładów mięsnych narażeni są na zakażenia Omikronem. fot. shutterstock

Rynek wieprzowiny w cieniu piątej fali pandemii

Piąta fala pandemii ma swoje odzwierciedlenie na rynku żywca wieprzowego.

- Pracownicy unijnych ubojni i zakładów przetwórczych, którzy pracują przy taśmie w stosunkowo bliskiej odległości od siebie, narażeni są na zakażenia Omikronem. Coraz więcej pracowników trafia na kwarantannę. Braki kadrowe w załogach zakładów przetwórczych oraz ograniczenie ich mocy produkcyjnych są coraz bardziej widoczne. Sytuację pogarsza zamkniecie niektórych rynków trzecich dla eksportu włoskiej wieprzowiny z powodu wykrycia niedawno wirusa ASF u dzików w Piemoncie - wskazuje Dargiewicz.

Ceny skupu żywca wieprzowego spadają

Pomimo mniejszej podaży tuczników na rynku w stosunku do lat ubiegłych, cena skupu żywca spada. W Niemczech w notowaniach VEZG w dniu 19/01/2022 obniżono cenę o 3 centy do wysokości 1,20€/kg, co miało przełożenie na spadki ceny skupu w innych krajach unijnych – informuje ISN. W Austrii zanotowano największy spadek (-5 ₵ t/t), w Danii (-3₵ t/t), w Belgii (-2₵ t/t), a w Holandii (-1₵ t/t). Notowania pozostały niezmienione we Francji i Hiszpanii, pomimo że eksport z tych krajów do Chin pozostaje na niskim poziomie z porównaniu z rokiem ubiegłym.

Polscy hodowcy odchodzą od produkcji świń

Na krajowym rynku średnia cena skupu tuczników spadła o dalsze 5 groszy (t/t) do poziomu 5,35 zł/kg klasy E. Raport GUS potwierdził zapaść sektora produkcji trzody chlewnej.

- Liczba utrzymywanych świń spadła o blisko 1,5 mln szt. rok do roku, a pogłowie macior o 160 tys. szt. Tak drastyczny spadek pogłowia jest konsekwencją braku opłacalności produkcji, trudności finansowych rolników i rosnących wymagań bioasekuracji w związku z walką z ASF. Niestety, w najbliższym okresie będziemy obserwować dalsze odchodzenie gospodarstw od produkcji świń - podsumowuje Dargiewicz.