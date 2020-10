Brazylia chce wzmocnić pozycję lidera eksportu drobiu halal

Nowo tworzona platforma ma dostarczyć niezbędne informacje o brazylijskich producentach halal, ułatwić z nimi kontakt a także pozwolić na weryfikację certyfikatu halal gwarantującemu arabskim importerom zachowanie właściwych standardów w procesie produkcji sprowadzanych produktów.

Dzięki systemowi blockchain poprzez aplikację będzie można śledzić cały proces od gospodarstwa do stołu. System zostanie wdrożony w zakładach przetwórstwa, aby dostarczyć danych od etapu fermy do wysyłki towaru, w co zaangażowane zostaną służby wydające świadectwa weterynaryjne i jednostki certyfikujące żywność halal. Na dalszym etapie zaproszone do projektu zostaną firmy logistyczne. Platforma ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku.

Sekretarz generalny Arabsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej twierdzi, że brak znormalizowanej certyfikacji halal wśród gospodarek islamskich i duża odległość między Brazylią a krajami muzułmańskimi są dużymi wyzwaniami dla brazylijskich eksporterów.

- Trudności we współpracy handlowej Brazylii w takich krajach jak: Egipt, Malezja, Indonezja i w państwach arabskich Zatoki Perskiej wynikają z różnych standardów certyfikacji. Dlatego kluczowe jest ujednolicenie certyfikacji halal we wszystkich krajach islamskich, które importują mięso z Brazylii. - dodał.

Transport żywności halal z Brazylii do świata arabskiego to kolejny problem z uwagi na ogromną odległość i brak bezpośrednich tras żeglugowych. Powstają już jednak pomysły jak ten problem w długim terminie rozwiązać…