Brazylia chce zwiększać eksport drobiu do Wielkiej Brytanii

Trwają dwustronne rozmowy handlowe pomiędzy Brazylią a Wielką Brytanii, których celem jest uzyskanie przez brazylijskie przedsiębiorstwa drobiarskie większego dostępu do rynku brytyjskiego.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 11:39

Brazylia walczy o większy dostęp do rynku brytyjskiego. fot. shutterstock

Brazylia walczy o brytyjski rynek drobiu

O silnym lobbingu Brazylijczyków w Wielkiej Brytanii donosi agencja Reuters w oparciu o oświadczenie przedstawiciela Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Rząd prezydenta Jaira Bolsonaro negocjuje z przedstawicielami władz brytyjskich zwiększenie kontyngentów na eksport brazylijskiego mięsa kurcząt rzeźnych do Wielkiej Brytanii. Brazylijczycy uważają, że mogą być strategicznym partnerem dla Wielkiej Brytanii w momencie gdy kraj ten stoi w obliczy niedoborów produktów spożywczych.

Cel negocjacyjny Brazylijczyków zakłada zwiększenie do tej pory dostępnych kwot na produkty przetworzone o około 16 tys. ton i mięso kurcząt rzeźnych do dalszego przetworzenia o około 6 tys. ton. Brazylia w ramach obecnie dostępnego systemu kwotowania może sprzedawać do Wielkiej Brytanii 26,8 tys. ton produktów przetworzonych i prawie 41 tys. ton świeżego mięsa drobiowego (kurcząt rzeźnych). Brazylijczycy tylko czekają na „zielone światło” i są gotowi natychmiast rozpocząć większe dostawy.

Wielka Brytania odwróci się od dostawców mięsa z UE?

Zdaniem analityków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, wyraźnie widać, że Wielka Brytania po opuszczeniu Unii Europejskiej koncentruje się na negocjacjach umów gospodarczych z wieloma krajami odgrywającymi istotną rolę w podaży produktów rolno – spożywczych na rynku globalnym.

Aktywność Brytyjczyków w tym obszarze stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla utrzymania przez unijnych dostawców dotychczasowego poziomu handlu z Wielką Brytanią w odniesieniu do „dobrych czasów”, gdy Brytyjczycy stanowili część wspólnego rynku UE. Szczególnie w segmencie mięsa drobiowego wymiana handlowa UE – UK stanowi dużą wartość rynku, dlatego dogadywanie się Wielkiej Brytanii ze światowymi gigantami drobiarskimi nie wróży dobrze utrzymaniu mocnej pozycji przez eksporterów drobiu z Unii Europejskiej, w tym polskim firmom.

Wielka Brytania ważnym rynkiem dla polskiego drobiu

Wielka Brytania jest drugim największym odbiorcą mięsa drobiowego z Polski. Po lipcu 2021 roku wysyłki polskiego drobiu do Wielkiej Brytanii wyniosły 70,3 tys. ton o wartości 185,9 mln euro, co oznacza spadek w wolumenie sprzedaży o 5,61 proc. w porównaniu do takiego samego okresu roku 2020.

Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz gorsze wyniki eksportu do Wielkiej Brytanii są prostą konsekwencją Brexitu. W pewnym stopniu negatywny wpływ Brexitu można wytłumaczyć przejściowymi problemami związanymi z administracyjnymi i logistycznymi barierami w przepływie towarów na granicy. I być może sytuację taką uda się z biegiem czasu unormować. Jednak, w opinii KIPDiP, z największym wyzwaniem dopiero będziemy musieli się zmierzyć, czyli z konkurencją spoza obszaru celnego UE, z którą dochodzą do porozumienia Brytyjczycy.

- Zwiększenie obecności krajów trzecich na brytyjskim rynku już od dłuższego czasu traktowaliśmy w naszych analizach, jako jedną z kluczowych i wysoce prawdopodobnych konsekwencji handlowych Brexitu. W dalszym ciagu podtrzymujemy nasze przewidywania, że w średnim, jak i dłuższym terminie polsko–brytyjska współpraca w segmencie mięsa drobiowego może napotkać na poważne problemy związane z ograniczeniem popytu i wywieraniem presji spadkowej na ceny na rynku krajowym - wskazuje Izba.

Brytyjczycy otwierają się na import z Brazylii i Ukrainy

Jako bezpośrednią przyczynę tej sytuacji KIPDiP wskazuje powolną utratę uprzywilejowanej pozycji dawnych, brytyjskich partnerów w ramach UE - jak Polska - na rzecz takich państw jak na przykład Brazylia czy Ukraina.

- Zwracamy uwagę, że poza najnowszymi wieściami o Brazylii, Wielka Brytania już osiągnęła porozumienie z Ukrainą i w dalszych ciągu wielką niewiadomą pozostają relacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Po sfinalizowaniu pod koniec 2020 roku przez Wielką Brytanię i Ukrainę umowy o wolnym handlu w zakresie rolnictwa spekulowaliśmy, że porozumienie to będzie furtką dla ukraińskich kurczaków na brytyjskim rynku. I przewidywania te zmaterializowały się. 22 kwietnia 2021 roku ukraiński agroholding MHP dostarczył pierwszą dostawę kurczaków do Wielkiej Brytanii w ramach umowy o wolnym handlu - podsumowuje KIPDiP