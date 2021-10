Brazylia rozwija produkcję drobiu halal i mięsa z kaczki

Mięso halal stanowi już 40 proc. brazylijskiego eksportu drobiu. Co więcej, Brazylia zamierza mocno promować nowo utworzoną markę mięsa z kaczki.

Data: 01-10-2021, 12:39

Brazylia rozwija produkcję drobiu halal. Kraj ten chce być także znaczącym producentem mięsa z kaczki. fot. shutterstock

Brazylia umacnia się w produkcji halal

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, strategicznym celem rozwoju brazylijskich przedsiębiorstw drobiarskich jest produkcja i eksport kurczaków halal.

Najnowsze statystyki handlu zagranicznego po sierpniu 2021 roku wskazują, że mięso halal stanowiło 40 proc. brazylijskiego eksportu drobiu. Rynek produktów halal wykazuje tendencje wzrostową z roku na rok. Rosnący popyt na tego rodzaju produkty na świecie nie wynika tylko z zapotrzebowania w krajach arabskich, ale także w innych państwach na świecie gdzie mieszka znaczna liczba muzułmanów.

W opinii Brazylijczyków, Bliski Wschód i Afryka Północna są bardzo ważnymi regionami, ale zauważalny jest zwiększony popyt w tym segmencie w Chinach i w Europie. Arabia Saudyjska i ZEA pozostają największymi odbiorcami brazylijskich kurczaków halal. W pierwszej połowie 2021 roku sprzedaż eksportowa mięsa kurcząt halal wyniosła 942 tys. ton (przychód przekroczył 1,3 mld USD). Głównymi rynkami zbytu były: Arabia Saudyjska (396 tys. ton), Zjednoczone Emiraty Arabskie (239 tys. ton), Jemen (85 tys. ton), Kuwejt (73 tys. ton), Libia (64 tys. ton).

Brazylia chce rozwijać produkcję mięsa z kaczki

W ostatnim czasie zarejestrowano międzynarodową markę brazylijskich kaczek, którą Brazylia zamierza „ostro" promować na rynkach zagranicznych – dowiedzieli się analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Marką zarządza brazylijskie stowarzyszenie ABPA we współpracy z agencją odpowiedzialną między innymi za inwestycje i promocję(APEX - Brasil). ABPA obecnie nadzoruje chociażby markę brazylijskich kurczaków, brazylijskiej wieprzowiny czy brazylijskich jaj.

Aktualnie produkcja i sprzedaż eksportowa mięsa kaczego w Brazylii to zdecydowanie obszar niszowy, niemniej w opinii Brazylijczyków, jest to nisza drobiarska o wysokiej wartości dodanej, w którą warto zainwestować, a zarejestrowanie marki to świetna okazja do rozszerzenia koszyka eksportowego o sektor kaczek.

Obecnie kaczki nie znajdują się nawet w pierwszej dwudziestce na liście najważniejszych produktów rolnych wytwarzanych w Brazylii (dla porównania: kurczaki zajmują siódme miejsce na liście, a jaja osiemnaste). Stąd plany, aby ten rynek rozwijać, korzystając z doświadczeń i mocnej pozycji swoich kolegów z segmentu kurczaków. Celowane rynki premium dla marki „Brazylian Duck” to Bliski Wschód i Azja. Tam też zresztą, czemu dowodzi analiza rynku kurcząt, Brazylijczycy są najmocniejsi biznesowo.

Brazylijskie kaczki ruszą na Bliski Wschód?

Już niejednokrotnie konkurencja przekonała się, jak efektywna jest współpraca stowarzyszeń branżowych z Brazylii z administracją rządową na rynkach zagranicznych. Brazylijczycy chcą zdobyć rejon handlowy, który dla wszystkich światowych graczy jest najciekawszym kąskiem w sprzedaży eksportowej mięsa drobiowego.

Analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz spekulują, że jeśli plany Brazylijczyków się ziszczą, to dojdzie do poważnej walki konkurencyjnej pomiędzy światowymi liderami w produkcji i eksporcie mięsa kaczego. Należą do nich także europejskie kraje, w tym Polska. Zasadniczym kluczem do sukcesu, poza ceną, mogą być bezpośrednie powiązania kapitałowe w krajach arabskich brazylijskich liderów w eksporcie mięsa kurcząt – ocenia KIPDiP.

Według danych ABPA w roku 2020 brazylijski eksport mięsa kaczego wyniósł 4,0 tys. ton o wartości 10,5 mln USD i był wyższy o 26,55 proc. w porównaniu do roku 2019. W czołówce odbiorców mięsa tego segmentu znalazły się: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Peru, Katar, Kuwejt, Japonia i Hongkong. Według firmy badawczej Technavio, rynek mięsa kaczego do 2025 roku ma być wart 1,6 mld USD. Łączny roczny wskaźnik wzrostu w latach 2020 - 2025 wyniesie 2,74%, a 74% wzrostu przypadnie na region Azji i Pacyfiku.