Brytyjczycy będą wysyłać drób do Japonii

Brytyjscy eksporterzy mięsa drobiowego uzyskali zezwolenie na sprzedaż eksportową świeżych i gotowanych produktów drobiowych na rynek japoński - donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 25-06-2021, 14:44

Wielka Brytania otworzyła rynek japoński dla swojego drobiu. fot. Jezael Melgoza/unsplash

Brytyjski drób w Japonii

Zdaniem branży stanowi to ogromny sukces i stwarza duże możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Z uwagi na rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa żywności jakie są wymagane przez japońskie służby kontrolne otwarcie tego rynku jest wyrazem uznania dla brytyjskich standardów produkcji żywności.

Japończycy są bardzo wymagającym rynkiem i jednocześnie największym importerem mięsa drobiowego na świecie. Analizy tego rynku przewidują także dalszy potencjał do wzrostu spożycia drobiu w tym regionie świata.

Przedstawiciele brytyjskiego rządu oświadczyli, że prace administracji koncentrują się na negocjacjach handlowych w celu pozyskania nowych klientów na całym świecie dla przedsiębiorstw rolno – spożywczych. Wartość umowy została oszacowana przez branżę na 13 milionów funtów (18,3 milionów dolarów) rocznie.

Drób z UK w Japonii po 4 latach rozmów

Dwustronne negocjacje zmierzające do otwarcia japońskiego rynku trwały blisko cztery lata. Mięso drobiowego z Wielkiej Brytanii będzie po raz pierwszy eksportowane do Japonii (trzeciej, co do wielkości gospodarki na świecie).

Porozumienie w sprawie wywozu drobiu opiera się na dotychczasowej umowie handlowej zawartej między Japonią a Wielką Brytanią. Do tej pory w ramach dwustronnej umowy możliwy był eksport wieprzowiny, wołowiny i jagnięciny. Dzięki umowie brytyjscy eksporterzy mogą skorzystać z niższych stawek celnych na mrożone kawałki kurczaka ze średnio 10 proc. do zerowych poziomów na przestrzeni kilku lat.

W październiku 2020 roku Wielka Brytania i Japonia podpisały kompleksową umowę o partnerstwie gospodarczym (CEPA). Porozumienie daje brytyjskim firmom możliwość korzystania z bezcłowego handlu na 99 proc. eksportowanych towarów przez Brytyjczyków po upływie kilku lat. Wielka Brytania już jako niezależny kraj planuje zwiększać zasięg eksportu brytyjskich produktów za pomocą programu działań promocyjnych w handlu, tak zwanej kampanii „Open doors”.