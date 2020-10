Brytyjska Eight Fifty Food Group przejmie niemiecką firmę rybną działającą w Polsce

UOKIK: United Beverages może przejąć polskie aktywa Marie Brizard Wine and Spirits

Brytyjska Eight Fifty Food Group złożyła 16 października 2020 roku wniosek w tej sprawie do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Sprawa jest w toku.

- Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Eight Fifty Food Group Limited z siedzibą w Malton, Wielka Brytania („850 FG”) bezpośredniej i wyłącznej kontroli nad AliSa International GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy („Greenland”) i jej spółkami zależnymi Greenland Seafood. Po dokonaniu koncentracji 850 FG będzie posiadała 100 proc. udziałów i praw głosu w Greenland – czytamy we wniosku do UOKiK.

850 FG jest dostawcą owoców morza, ryb i żywnościowych produktów z wieprzowiny, prowadzącym działalność głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w ograniczonym zakresie w Europie kontynentalnej.

Greenland jest spółką holdingową dla szeregu spółek Greenland Seafood, które dostarczają mrożone produkty rybne (,.in. paluszki rybne, panierowane porcje z filetów, panierowane kostki, ryby do zapiekania z sosem, naturalne filety) oraz owoce morza (np. paluszki krabowe) detalistom oraz przedsiębiorcom branży gastronomicznej w Europie, w tym w Polsce. W portfolio Greenland Seafood znajdują się takie marki jak m.in. SeaSide, MareFino, Fish&Chips, czy YourFish.

Greenland Seafood posiada jedne z najnowocześniejszych w Europie zakłady przetwórstwa rybnego, które położone są w pobliżu morza: w Wilhelmshaven (Niemcy) oraz w Wimille / Boulogne-sur-Mer (Francja). Z pomocą ponad 400 pracowników, na 10 liniach produkcyjnych, w Wilhelmshaven zakład produkuje dziennie 1,3 mln dań rybnych. W 2016 roku została przejęta fabryka Gelmer położona w Boulogne-sur-Mer i dołączyła do rodziny Greenland Seafood.