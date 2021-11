Bułgaria ogranicza import drobiu z Polski by chronić rodzime interesy

Poprzednie szefostwo Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności działało na rzecz konkretnych dużych bułgarskich firm i ograniczało import mięsa drobiowego z Polski pod pretekstem zakażenia salmonellą - oświadczył w poniedziałek bułgarski minister rolnictwa Christo Bozukow.

Autor: PAP

Data: 08-11-2021, 18:37

Bułgariia ograniczenie import drobiu z Polski by chronić rodzime interesy /fot. Shutterstock

W wywiadzie dla radia publicznego Bozukow poinformował o "bardzo ciekawych wynikach" zakończonego właśnie audytu działań Agencji. Dodał, że o ustaleniach kontroli zostanie zawiadomiona prokuratura.

Bułgaria - zakaz importu drobiu z Polski

W podpisanym przez poprzedniego dyrektora Agencji zarządzeniu zakazano wprowadzania na rynek importowanego z Polski i innych krajów mięsa drobiowego do czasu otrzymania wyników badań na obecność salmonelli, które były przeprowadzane bez żadnych szczególnych wskazań.

"Rozporządzenia dyrektora były sprzeczne z prawem i są przesłanki wskazujące na działania korupcyjne ze strony pracowników regionalnych dyrekcji bezpieczeństwa żywności" - zaznaczył minister.

Równie podejrzane jest to, że Agencja nie analizowała próbek żywności we własnych laboratoriach, ale zlecała je prywatnym palcówkom, co również stwarzało okazję do korupcji - podkreślił Bozukow.

Salmonella w polskim mięsie?

W ostatnich trzech latach Agencja wielokrotnie zarządzała zniszczenie polskiego mięsa drobiowego po tym, gdy stwierdzano, że jest zakażone salmonellą.

Według miejscowych mediów w 2019 r. na bułgarski rynek trafiło ponad 100 ton skażonego salmonellą mięsa drobiowego z Polski. Nasilono wtedy kontrole weterynaryjne, a w 2020 i 2021 r. wstrzymano lub niszczono liczne dostawy, sprawę nagłaśniały również bułgarskie media. Ostatnią partię polskiego kurzego mięsa zniszczono w kwietniu br.

Sprawa korupcji w branży rolnej zaczęła wychodzić na jaw po rozpoczęciu pracy komisji antykorupcyjnej w wybranym w kwietniu parlamencie (który w maju został rozwiązany).