Dziewiątych urodzin nie będzie - ogłosiła na facebooku rzeszowska burgerownia Burger Store.

- Dziękujemy za to, że prawie 9 lat byliście z nami ale dzisiaj jest ostatni dzień kiedy możecie nas odwiedzić. Kilka dni temu dostaliśmy rachunek za prąd, który nie wynosił jak zwykle 4000-5000 zł, a 21000 zł i niestety nie był to błąd. Dlatego dzisiaj wieczorem gasimy światło i się z Wami żegnamy. Nasz lokal od będzie do wynajęcia. Jeżeli masz na niego jakiś pomysł to dzwoń - napisali 30 października właściciele Burger Store na Facebooku: