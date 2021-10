Burgery i pulpety z owadów jadalnych? Oto przyszłość rynku!

- Niektóre zagraniczne firmy oferują burgery, pulpety czy „mięso mielone” z owadów jadalnych i myślę, że za jakiś czas takie produkty będą dostępne również w Polsce - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Urszula Nizio, współzałożycielka firmy FoodBugs, mgr dietetyki.



Autor: Albert Katana, www.portalspozywczy.pl

Data: 11-10-2021, 14:12

burgery, pulpety, "mięso mielone" z owadów jadalnych?

Urszula Nizio tłumaczy dlaczego warto spożywać owady.

- Owady są przede wszystkim świetnym źródłem białka – zawierają ok. 40-60% białka w zależności od gatunku. Oprócz aminokwasów egzogennych zawierają także cenne witaminy i składniki mineralne tj. magnez, cynk czy żelazo. Moglibyśmy je nazwać nowym superfoods, ponieważ ich dodatek do potraw znacząco poprawia wartości odżywcze posiłku. Niektóre zagraniczne firmy oferują burgery, pulpety czy „mięso mielone” z owadów jadalnych i myślę, że za jakiś czas takie produkty będą dostępne również w Polsce - mówi.

Owady jadalne w diecie człowieka

Zdaniem mgr dietetyki, włączenie owadów do diety może znacząco poprawić wartość odżywczą diety poprzez uzupełnienie w niej składników niedoborowych. Warto też wspomnieć, iż ich hodowla jest przyjazna środowisku.

- Do wyprodukowania 1kg białka z owadów potrzebujemy 13-krotnie mniejszego terenu, ok. 22 tys. litrów mniej wody oraz 6 razy mniej paszy w porównaniu do wyprodukowania takiej samej ilości białka ze zwierząt hodowlanych - podkreśla Urszula Nizio.

Czy owady to mięso?

- Nie stawiałabym znaku równości między mięsem hodowlanym a owadami, chociaż zarówno owady jak i świnie czy krowy klasyfikują się do królestwa zwierząt. Wegetarianie raczej nie będą sięgać po produkty z owadów jadalnych, jednakże osoby na diecie fleksitariańskiej mogą się do nich przekonać - podkreśla współzałożycielka firmy FoodBugs.

Firma FoodBugs to sklep internetowy i dystrybutor produktów na bazie owadów jadalnych. Popularność ich produktów dynamicznie rośnie, co jest również początkiem dobrej zmiany w nawykach żywieniowych Polaków, dla których ważne są losy planety. Misją firmy FoodBugs jest popularyzacja żywności bazującej na owadach i zbudowanie świadomości wśród społeczeństwa o korzyściach płynących z włączania ich do codziennej diety.