Butcher's: Rynek przekąsek dla psów dynamicznie rośnie

- Z roku na rok obserwujemy wzrost sprzedaży kategorii przekąsek dla psów. W najbliższych pięciu latach osiągnie on pułap wartości blisko 350 milionów złotych - mówi nam Pat Romanek, członek zarządu Butcher’s Pet Care.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 28-10-2021, 13:05

Pat Romanek, członek zarządu Butcher’s Pet Care opowiada o przekąskowych nowościach firmy. fot. mat. pras.

Portalspozywczy.pl: Jakie są obecnie wg Państwa główne trendy na rynku przekąsek dla psów? Jakie są perspektywy rozwoju tego rynku w najbliższych latach w Polsce?

Pat Romanek, członek zarządu Butcher’s Pet Care: Z roku na rok obserwujemy wzrost sprzedaży kategorii przekąsek dla psów. W najbliższych pięciu latach osiągnie on pułap wartości blisko 350 milionów złotych. Dodatkowo, trzech na czterech właścicieli deklaruje, że stosuje je w diecie swojego pupila. Rośnie także populacja psów w Polsce – wedle szacunków jest ich prawie 8 milionów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Obecnie na rynku pojawia się wiele rożnego rodzaju przekąsek, zarówno takich które możemy traktować jako swoiste przysmaki oraz przekąsek funkcjonalnych, mających korzystnie wpływać na zdrowie czworonogów, np. na higienę jamy ustnej.

Właśnie w odpowiedzi na ten trend w naszej ofercie pojawiły się przekąski Butcher's Dental Care, które zadbają o zdrowie i czystość zębów psa. Pomagają one zapobiegać nagromadzaniu się kamienia nazębnego. Dzięki formule bezzbożowej są lekkostrawne, a brak dodatku cukru oraz niska zawartość tłuszczu pomogą dodatkowo kontrolować wagę pupila.

Podobnie jak cała populacja, coraz więcej psów zmaga się z chorobami cywilizacyjnymi: nadwagą, otyłością, cukrzycą. Jaka jest skala tego zjawiska?

Mogłoby się wydawać, że ten problem głównie dotyczy ludzi, ale coraz częściej dotyka on również psy. Wedle szacunków prawie 30 proc. psów w Polsce ma nadwagę, a 10 proc. cierpi na otyłość. Ma to oczywiście znaczący wpływ na ich funkcjonowanie i zdrowie, dlatego bardzo ważne jest, by przykładać wagę do sposobu karmienia i wybierania odpowiednich produktów dla naszych psich przyjaciół.

W jaki sposób możemy uchronić naszego czworonoga przed powyższymi przypadłościami?

Przede wszystkim stosując właściwą dietę oraz zapewniając pupilowi odpowiednią dozę aktywności fizycznej. Warto zwracać uwagę na skład produktów, które podajemy psu także między posiłkami, a więc czy zawierają wypełniacze, gluten lub czy dodawany jest do nich cukier. W ofercie marki Butcher's można znaleźć produkty Light z serii karm funkcjonalnych, o obniżonej zawartości tłuszczu oraz z dodatkiem L-karnityny, które wspomogą dietę pupila.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę kupując karmy dla psów?

Starajmy się wybierać produkty, które są pełnowartościowym posiłkiem i zawierają naturalne składniki z dodatkiem witamin i minerałów, niezbędnych do prawidłowego rozwoju naszych pupili. Zwracajmy uwagę na to czy karma nie zawiera sztucznych konserwantów, barwników, dodatku cukru lub wypełniaczy, które mogą wywoływać alergie, jak np. gluten pszenny. W portfolio marki Butcher's dostępne są produkty z linii funkcjonalnej, które odpowiadają na konkretne potrzeby psa. Znajdziemy wśród nich produkty dedykowane psom z problemami trawiennymi i wrażliwym żołądkiem, dla psów aktywnych, które mogą mieć także problemy ze stawami, dla psów mających problem z właściwą wagą ciała, z sierścią, a także dla szczeniąt i psów seniorów.

Dziękuję za rozmowę.