Butcher's wprowadza suche funkcjonalne karmy dla psów

Jak informuje Butcher's, to kolejny krok budowania pełnego asortymentu premium dopasowanego do potrzeb pupili, ich wieku, rozmiaru oraz kondycji fizycznej zwierzęcia.



Każdy właściciel psa chce, by jego podopieczny zdrowo się rozwijał i miał energię do podejmowania aktywności fizycznej. Powinien więc zadbać o aspekty zdrowotne dotyczące zachowania m.in zdrowej wagi, pięknej sierści oraz ochronę układu trawiennego. Nie ma jednej uniwersalnej karmy na całe życie, dlatego warto zwrócić uwagę na zdrowe funkcjonalne żywienie dopasowane do potrzeb pupila - wskazuje producent.



Istniejąca oferta bestsellerowych karm mokrych Butcher's poszerzyła się o suchą karmę:



Light - dbającą o zdrową wagę m.in. psów po sterylizacji,

Sensitive - wspierającą wrażliwy układ pokarmowy,

Junior - wzbogaconą o składniki wspierające potrzeby rosnącego szczeniaka,

Senior - dedykowaną psom starszym powyżej 7 roku życia.



Wszystkie karmy przygotowano z naturalnych składników z dodatkiem witamin i minerałów. Nie zawierają one glutenu pszenicznego, więc są bezpieczne dla psów z jego nietolerancją oraz są wzbogacone o naturalne składniki, prebiotyki wspierające układ odpornościowy.

Dostępne formaty karmy to 2,5kg oraz 5kg. Opakowanie posiada wygodne zamknięcie wielokrotnego użytku.