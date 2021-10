Butchers wprowadza nowe przekąski Dental Care

21-10-2021

Butchers wprowadza nowe przekąski dla psów Dental Care. fot. mat. pras.

Butcher's Dental Care to smaczne przekąski stworzone z troską o zdrowie i czystość zębów psa. Skutecznie pomagają zapobiegać nagromadzaniu się kamienia nazębnego.

Nie znajdziemy w nich zbóż, a niska zawartość tłuszczu oraz brak dodatku cukru pomogą zadbać o odpowiednią wagę czworonoga. Nie zawierają sztucznych barwników ani wzmacniaczy smaku.

W składzie znajdziemy za to ekstrakt z jabłka oraz cytrusów, bogaty w przeciwutleniacze oraz biotynę dla lśniącej sierści. Najwyższej jakości składniki to klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia Twojego pupila.

Przekąski dostępne są w wariantach dla psów ras mini, małych, średnich oraz dużych.