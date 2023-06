Po wakacjach Komisja Europejska chce przedstawić projekt regulacji, który ma zabronić chowu klatkowego w Unii Europejskiej. Taka zmiana prawa będzie oznaczać dla polskich hodowców wzrost kosztów.

Zakaz chowu klatkowego w Unii Europejskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwoi się i troi, żeby wejście w życie tych przepisów maksymalnie opóźnić. Resort uważa, że okres przejściowy powinien wynieść co najmniej 15 lat. Lepiej jednak przygotować się na to, że zakaz dla chowu klatkowego zacznie obowiązywać zgodnie z planem, czyli już od 2027 r. Polscy hodowcy muszą do tego czasu zdążyć ze zmianami.

Zakaz chowu klatkowego to wyższe koszty dla hodowców

Przedsiębiorcy z branży hodowlanej przekonują, że taka zmiana prawa w pierwszej kolejności będzie oznaczać dla nich wzrost kosztów. To z kolei uderzyłoby w ich konkurencyjność. Zgodnie z jedną ze zleconych przez resort ekspertyz, budowa systemu wolnowybiegowego dla kur niosek w stadzie liczącym co najmniej 3000 sztuk, to kwota ponad 765 tys. zł netto. Z kolei przejście z systemu klatkowego na chów ściółkowy będzie oznaczać wzrost kosztów bezpośrednich o 11 proc., a na system wolnowybiegowy - o 23 proc.

